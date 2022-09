Fórmula 3, Países Baixos: Caio Collet vence corrida sprint | AutoSport

Caio Collet (MP Motorsport) venceu a corrida sprint do campeonato FIA de Fórmula 3 depois de ter ultrapassado Juan Manuel Correa (ART Grand Prix) ainda na fase inicial da prova. O piloto da ART Grand Prix terminou no segundo lugar, enquanto Zak O’Sullivan (Carlin) fechou as posições de pódio.

Um bom arranque permitiu a Collet ultrapassar Gregoire Saucy (ART Grand Prix) e O’Sullivan pela trajetória exterior na curva 1 para se começar a pressionar o líder Correa.

Collet tentou assumir a liderança na quarta volta, mas sem sucesso. O brasileiro tentou de novo na volta seguinte, deixando Correa para trás.

Pela segunda semana consecutiva, Jonny Edgar (Trident) terminou logo à frente de Saucy no quarto lugar e Isack Hadjar (Hitech Grand Prix), que aumentou a sua liderança para Victor Martins (ART Grand Prix) no campeonato em três pontos.

Pos Pilotos Equipa Tempo/Dif. 1 Caio Collet MP Motorsport 30:55.183s 2 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +4.057s 3 Zak O’Sullivan Carlin +4.935s 4 Jonny Edgar Trident +5.888s 5 Gregoire Saucy ART Grand Prix +6.628s 6 Isack Hadjar Hitech Grand Prix +7.593s 7 Victor Martins ART Grand Prix +8.184s 8 Sebastian Montoya Campos Racing +9.903s 9 Jak Crawford Prema Racing +10.599s 10 Roman Stanek Trident +11.028s 11 Ollie Bearman Prema Racing +12.399s 12 Arthur Leclerc Prema Racing +15.688s 13 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing +17.290s 14 Alexander Smolyar MP Motorsport +17.941s 15 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix +19.994s 16 Francesco Pizzi Charouz Racing System +20.638s 18 Zane Maloney Trident +21.116s 17 Kush Maini MP Motorsport +23.870s 19 Pepe Marti Campos Racing +23.930s 20 David Schumacher Charouz Racing System +24.193s 21 David Vidales Campos Racing +24.583s 22 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +27.177s 23 Enzo Trulli Carlin +30.780s 24 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +31.218s 25 Nazim Azman Hitech Grand Prix +34.656s 26 Brad Benavides Carlin +44.181s