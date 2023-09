Fórmula 3, Monza: Luta a três pelo título na última ronda da temporada | AutoSport

Tendo liderado a classificação dedicada aos pilotos do Campeonato FIA de Fórmula 3 desde a ronda inaugural em Sakhir, Gabriel Bortoleto está perto de conquistar a glória na disciplina. Apesar de não ter pontuado na última ronda em SpaFrancorchamps, pela primeira vez em toda a época, o estreante da Trident detém uma vantagem de 38 pontos sobre o segundo colocado, Paul Aron, com 144 pontos.

Acrescentando 12 pontos ao seu registo da última prova, Aron voltou ao segundo lugar. Um dos três pilotos que ainda têm hipóteses de chegar ao título, o piloto da PREMA Racing vai estar ansioso por dar um espetáculo na casa da sua equipa.

Um pouco mais afastado, Josep María Martí não conseguiu transformar a pole em vitória no circuito belga. Com um desempenho misto do piloto da Campos Racing, perdeu terreno para o pelotão mais próximo e o espanhol vai ter uma luta luta feroz para se manter entre os três primeiros lugares, com 105 pontos.

Apenas 19 pontos separam o segundo e o sétimo, com Zak O’Sullivan a cair para quarto posto com 101 pontos depois de depois de um fim de semana sem pontos em Spa.

Franco Colapinto, da MP Motorsport, completa os cinco primeiros com 100 pontos, com Dino Beganovic e Gabriele Minì mais atrás em sexto e sétimo, com 94 e 87 pontos, respetivamente.

Na classificação por equipas, os actuais campeões PREMA Racing mantêm a liderança da classificação com 301 pontos. No entanto, as contas estão longe de estarem fechadas, com a Trident a tentar recuperar uma diferença de 25 pontos para trazer o título de volta à sua sede em Milão. A disputa pelo terceiro lugar será entre a Campos Racing e a Hitech Pulse-Eight, com 171 e 165, respetivamente.

TREINO LIVRE 01/09 08:40 – 09:25 QUALIFICAÇÃO 01/09 14:05 – 14:35 CORRIDA SPRINT 02/09 08:25 – 09:10 CORRIDA PRINCIPAL 03/09 07:15 – 08:05

Foto: Bryn Lennon – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images