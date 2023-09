Fórmula 3, Monza: Jonny Edgar vence última prova da temporada | AutoSport

Jonny Edgar geriu na perfeição o último reinício após Safety Car para conseguir o seu primeiro pódio e a sua primeira vitória na Fórmula 3 no triunfo na corrida principal da ronda de Monza.

Zak O’Sullivan lutou arduamente para tirar a vitória a Edgar, mas acabou por ter de se contentar com o segundo posto da classificação. Os 18 pontos conquistados foram suficientes para O’Sullivan terminar a temporada no segundo lugar da classificação dedicada aos pilotos do Campeonato FIA, enquanto a PREMA Racing confirmou o título por equipas.

Taylor Barnard, da Jenzer Motorsport, arrancou do oitavo lugar da grelha de partida para subir ao pódio em terceiro lugar.

O pole sitter Oliver Goethe saiu da grelha com problemas no acelerador, o que levou a uma volta de formação extra. Assim que as cinco luzes se apagaram, Caio Collet manteve a liderança com Edgar logo atrás, mas o Safety Car foi acionado na primeira volta depois do vencedor da corrida sprint, Franco Colapinto, ter parado em pista após contacto na curva 5, deixando o argentino com a suspensão partida.

Depois da corrida ter sido retomada na volta 4, Jonny Edgar voltou ao ataque, passando collet na Curva 1, enquanto Aron e O’Sullivan estavam na luta pelo terceiro lugar. Depois de nova intervenção do Safety Car, Edgar não conseguiu livrar-se de Collet, enquanto atrás deles, Aron passou pela gravilha na curva 1 depois de bater com Leonardo Fornaroli, fazendo com que o júnior da Mercedes caísse de quarto para 11º. Uma volta mais tarde, um erro de Fornaroli na chicane Della Roggia fez com que o piloto da Trident caísse para nono.

As batalhas pela liderança foram ferozes, com Collet a passar por Edgar para recuperar a liderança na 12ª volta, enquanto Barnard se aproximava de O’Sullivan para ficar em terceiro. Edgar aproveitou ao máximo o cone de aspiração e ultrapassou o brasileiro na volta seguinte.

Outra interrupção da corrida pelo Safety Car aconteceu depois de Sebastián Montoya ter ficado preso na gravilha na curva 5 depois de ter sido atingido pelo colega de equipa da Hitech Pulse-Eight, Gabriele Minì.

Edgar conseguiu defender-se de Collet, que tentou a manobra de ultrapassagem na curva 1, enquanto Barnard tentava juntar-se ao duelo. Ao ver a batalha, O’Sullivan aproveitou a sua oportunidade para ultrapassar por fora Barnard e Collet e ficar em segundo.

Indo diretamente à caça de Edgar, os dois pilotos estiveram lado a lado na Della Roggia, tocando com as rodas com o piloto júnior da Williams a sair pela escapatória.

O Safety Car regressou nessa mesma volta, depois de Josep María Martí ter sido atingido por trás, o piloto da Campos Racing ficou preso na gravilha, acompanhado por Ido Cohen, da Rodin Carlin. Roberto Faria também abandonou a corrida, ficando parado na reta principal para prolongar a presença do Safety Car.

Com apenas uma volta para terminar a corrida depois do SC sair de pista, Edgar arrancou e O’Sullivan demorou a reagir. Collet tentou a ultrapassagem à saída da chicane Della Roggia para ficar em segundo, mas foi Barnard quem lucrou, depois de deixar para trás o brasileiro na primeira Lesmo para garantir o último lugar no pódio.

O campeão Bortoleto ficou em quinto, à frente de Mari Boya. Aron ficou em sétimo, à frente de Christian Mansell. Uma penalização de cinco segundos por forçar outro piloto a sair da pista despromoveu Fornaroli de nono para 16º, enquanto Dino Beganovic subiu para 9º e Rafael Villagómez conquistou o último ponto no 10º posto.

Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images