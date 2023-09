Fórmula 3, Monza: Gabriel Bortoleto garante o título na sessão de qualificação | AutoSport

Oliver Goethe garantiu a sua primeira pole position da época em Monza para a Trident, ao mesmo tempo que o seu companheiro de equipa Gabriel Bortoleto foi confirmado como o campeão da Fórmula 3 de 2023 .

Goethe registou o seu melhor tempo em 1:38.909s, menos de um décimo de vantagem sobre Caio Collet, da Van Amersfoort Racing, enquanto Paul Aron foi o terceiro mais rápido. No entanto, depois de registar o melhor tempo da sessão, Goethe bateu e ficou de fora do resto da sessão.

Na fase inicial da qualificação, todos tentaram evitar ser os primeiros a sair para a pista. Aron liderou um grupo de carros na pista quando a luz verde acendeu, mas o pelotão regressou rapidamente às boxes após as voltas de instalação.

Na tentativa de evitar os carros mais lentos à sua frente, Oliver Gray bateu na traseiro do monolugar do seu companheiro de equipa da Rodin Carlin, Ido Cohen que ficou fora do resto da sessão e levou à primeira interrupção sob bandeira vermelha.

Quando a sessão recomeçou, não havia tempo a perder e Paul Aron foi o mais rápido, tentando ainda ter algumas hipóteses na conquista do título.

A sessão voltou a ter bandeira vermelha segundos depois de Caio Collet ter passado para o topo da tabela de tempos, depois de um despiste de Joshua Dufek ter deixado o piloto da Campos Racing ficou preso na gravilha na Variante della Roggia.

Quando a sessão recomeçou, a 15 minutos do fim, Goethe e Bortoleto foram os únicos dois carros a apostar em sair para a pista sem o benefício do cone de aspiração. Goethe conseguiu melhorar o seu registo anterior para chegar à liderança por 0,092s, mas depois de repetir a tentativa, o piloto da Trident foi parar às barreiras na curva 7, obrigando a novo período de bandeira vermelha. Ninguém teve a oportunidade de melhorar os seus tempos quando a sessão não foi retomada.

Como os outros dois candidatos ao título, Aron e Josep María Martí, não conseguiram garantir os dois pontos da pole position necessários para se manterem na corrida, Bortoleto fechou as contas de 2023 ainda antes das duas corridas.

Depois de ter conquistado o 12º tempo da sessão, Grégoire Saucy vai arrancar da primeira posição da grelha da corrida sprint pela primeira vez.