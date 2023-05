Fórmula 3, Mónaco: Gabriele Minì conquista a sua primeira vitória | AutoSport

Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight) esteve em pleno controlo e liderou todas as voltas da corrida principal do campeonato FIA de Fórmula 3 para conquistar a sua primeira vitória na competição e logo nas ruas do Mónaco.

Depois de conquistar a pole position, o piloto da Hitech Pulse-Eight sabia que era importante manter a posição durante a corrida. Dino Beganovic, (PREMA Racing), tentou colocar o seu adversário sob pressão, mas não conseguiu passar de segundo, enquanto Paul Aron garantiu o 2-3 para a equipa italiana depois de se defender das tentativas de Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) para tentar conquistar o último lugar do pódio.

Quando as cinco luzes do semáforo se apagaram, Minì conseguiu um bom arranque para manter Beganovic atrás de si. Caio Collet (Van Amersfoort Racing), quinto classificado, tentou imediatamente pressionar Browning, mas teve de abrandar quando ficou sem espaço para a manobra na curva 1.

Ido Cohen (Rodin Carlin) perdeu o controlo do seu monolugar, enquanto lutava com o seu colega de equipa Oliver Gray e acabou nas barreiras, sendo necessária a entrada em pista do Safety Car.

A corrida recomeçou à entrada da volta 6 e Minì não ficou à espera, entrando cedo em Rascasse para segurar Beganovic. Na perseguição pelo terceiro lugar, a diferença entre Aron e Browning diminuía e na volta 17, o piloto júnior da Williams estava colado à traseira do carro da PREMA, mas não conseguia encontrar uma forma de ultrapassar o estónio.

Na fase final da corrida, Beganovic entrou em espaço de DRS de Minì, mas não havia nada que o sueco pudesse fazer para impedir a vitória do italiano.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Gabriele Mini Hitech GP 41:45.651s 2 Dino Beganovic Prema +0.452s 3 Paul Aron Prema +7.214s 4 Luke Browning Hitech GP +7.563s 5 Gabriel Bortoleto Trident +19.495s 6 Franco Colapinto MP Motorsport +19.900s 7 Zak O’Sullivan Prema +20.978s 8 Taylor Barnard Jenzer Motorsport +25.764s 9 Pepe Marti Campos Racing +26.192s 10 Gregoire Saucy ART GP +27.276s 11 Nikola Tsolov ART GP +27.726s 12 Nikita Bedrin Jenzer Motorsport +28.514s 13 Oliver Goethe Trident +29.340s 14 Jonny Edgar MP Motorsport +32.109s 15 Tommy Smith Van Amersfoort Racing +32.825s 16 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +36.420s 17 Christian Mansell Campos Racing +39.475s 18 Mari Boya MP Motorsport +40.818s 19 Ollie Gray Carlin +47.339s 20 Hunter Yeany Carlin +47.869s 21 Alex Garcia Jenzer Motorsport +48.867s 22 Piotr Wisnicki PHM by Charouz +49.536s 23 Sophia Floersch PHM by Charouz +50.182s 24 Leonardo Fornaroli Trident +50.570s 25 Kaylen Frederick ART GP +56.762s 26 Hugh Barter Campos Racing +1:18.723s 27 Roberto Faria PHM by Charouz +1:22.120s 28 Sebastian Montoya Hitech GP +1 volta