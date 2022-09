Fórmula 3: Mais duas pilotos da W Series que completam dia de testes | AutoSport

À semelhança do que aconteceu ontem com as pilotos Abbi Pulling e Hamda Al Qubaisi, também as pilotos da W Series Chloe Chambers e Nerea Marti completaram hoje um teste de um dia do campeonato FIA de Fórmula 3.

Tendo completado também 50 voltas ao traçado francês do Circuito de Nevers Magny-Cours, Chambers estreou-se aos comandos do monolugar do campeonato FIA, enquanto esta foi a segunda vez que Marti pilotou estes carros, após uma primeira experiência em novembro passado, na mesma pista. Victor Martins voltou a ser o piloto de referência para Chloe Chambers e Nerea Marti.

Chambers explicou no final do dia de testes, que o “mais desafiante foi confiar na aderência do carro. Nunca pilotei um carro com tanto ‘downforce’ e existem enormes diferenças

na quantidade de carga lateral que se pode colocar nestes pneus macios, em comparação com o carro da W Series”.

A piloto espanhola Nerea Marti salientou que “aprendi mais sobre como extrair o melhor dos pneus gastos. Com pneus novos, precisamos de fazer tudo bem porque os pneus Pirelli são complicados de dominar. Estou muito feliz, penso que dei tudo o que tinha a dar”.