Fórmula 3: Lorenzo Colombo vence em condições climatéricas difíceis | AutoSport

Lorenzo Colombo (Campos Racing) manteve a liderança desde a primeira até à última volta da corrida 1 da Fórmula 3. Colombo beneficiou de não ter nenhum piloto à sua frente, numa corrida marcada pela muita água no piso belga. Jak Crawford (Hitech Grand Prix) foi segundo classificado e Roman Stanek (Hitech Grand Prix) garantiu o terceiro posto. Esta foi a primeira vitória de Colombo na F3.

A corrida 1 da Fórmula 3 no circuito de Spa-Francorchamps, só teve início uma hora depois da estipulada para o começo da prova. Num primeiro instante foi adiada porque não existiam condições para o helicóptero que presta serviço em caso de necessidade de transportar via aérea um ferido para o hospital, levantar voo caso fosse preciso. Quando as condições climatéricas melhoraram um pouco, passado cerca de 20 minutos da hora marcada para o início da corrida, os carros saíram para a grelha para ser dada ordem de largada para a volta de formação. No entanto, depois de algumas voltas atrás do Safety Car, a corrida foi parada com bandeiras vermelhas, já que as condições tinham piorado.

Cerca de 1 hora depois das 9.05h, hora inicial para a realização da prova, a direção de corrida deu luz verde à corrida. Lorenzo Colombo manteve a primeira posição, beneficiando de não ter spray da água acumulada na pista, conseguindo até, alguma margem para Jak Crawford no segundo posto.

Caio Collet foi um dos pilotos mais ativos na primeira parte da prova, conseguindo ultrapassar dois pilotos nas primeiras voltas, tendo como companhia o seu colega de equipa, Victor Martins. No entanto, poucas voltas depois, quando Collet tentou ultrapassar David Schumacher, alargou um pouco a saída na curva 1 e Frederik Vesti ultrapassou-o pelo 6º lugar. Estes dois pilotos estiveram em luta pela posição, juntando-se mais tarde Martin (no 9º posto) e Schumacher (5º lugar) começou a perder terreno para os pilotos atrás, formando-se um pequeno pelotão entre estes 4 pilotos. Johnathan Hoggard, que era 4º, começou a perder ritmo e viu-se perseguido pelos 4 pilotos que o seguiam: Schumacher, Vesti, Collet e Martin.

A duas voltas do fim, Schumacher colocou-se ao lado de Hoggard na antiga reta da meta e e continuaram na subida do complexo Eau Rouge-Raidillon, levando os pilotos mais atrás a atacar quando chegaram ao topo. Hoggard manteve a posição, Vesti colocou-se lado a lado com Schumacher, enquanto Collet teve de ultrapassar fora de pista, chegando a pisar a relva, para evitar o duo e subir ao 4º posto.

Quem perdeu bastante com a luta nas duas voltas finais, foi Schumacher que desceu para o 11º lugar. Caio Collet foi penalizado com 5 segundo adicionados ao seu tempo final, passando de 5º para terminar no 9º posto.

O piloto Zdenek Chovanec (Charouz Racing System) que está inscrito com licença portuguesa, foi 26º na sua estreia na F3.