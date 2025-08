Fórmula 3: Ivan Domingues com fim de semana marcado por incidentes

Ivan Domingues foi 24º classificado na Feature Race do Grande Prémio da Hungria, que se disputou, esta manhã, no Hungaroring, em Budapeste. Numa corrida com pista molhada, a fase inicial foi marcada por incidentes e duas entradas do safety-car.

O rookie português, que se tinha qualificado com o 22º posto da grelha, rodou praticamente sempre dentro do top-20, mas um toque com Matías Zagazeta forçou-o a ir às boxes trocar a asa dianteira e a cair para o fundo do pelotão. O jovem leiriense ainda recuperou até ao 24º posto, fechando assim um fim-de-semana agridoce, em que a classificação não espelhou o ritmo que chegou a evidenciar – efetuou a volta mais rápida na corrida sprint de sábado!

“Depois do toque na corrida de sábado, este domingo voltámos a ter um incidente que tornou ainda mais difícil o objetivo de recuperar algumas posições. Não foi seguramente o melhor fim-de-semana, este na Hungria. Agora vamos aproveitar a pausa de verão para repor energias e preparar a última corrida da temporada, em setembro. O processo de crescimento continua e voltaremos seguramente mais fortes. Quero deixar uma palavra para o Rafael Câmara, pelo título confirmado hoje; realizou uma grande temporada e está de parabéns”, afirma Ivan Domingues

Naquele que foi o 9º e penúltimo Grande Prémio da temporada, o brasileiro Rafael Câmara (Trident) sagrou-se campeão. Juntamente com Ivan Domingues, que ganhou a corrida sprint do GP de Espanha, é um dos 11 vencedores diferentes da competitiva temporada de Fórmula 3. O Mundial termina entre 5 e 7 de setembro, com o Grande Prémio de Itália, em Monza.