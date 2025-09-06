Fórmula 3: Ivan Domingues abandona em Monza

O piloto português Ivan Domingues, abandonou hoje a Sprint Race do Grande Prémio de Itália, em Monza.

Largando do 13º posto da grelha, depois de ter alcançado a segunda melhor qualificação da temporada, o rookie de Leiria partia bem posicionado para a luta pelos pontos, mas na luta da travagem para a primeira curva, bloqueado, não conseguiu evitar a incursão na relva e uma batida no muro.

“Foi impossível continuar após o embate; não foi o sábado que estávamos à espera, mas temos a corrida deste domingo para nos despedirmos desta temporada de outra forma. Sabemos que a Fórmula 3 é uma competição plena de incidentes, a corrida acabou por demonstrar isso mesmo, mas este domingo lá estamos na grelha novamente e vamos lutar pelos pontos”, afirmou Ivan Domingues.

O programa do GP de Itália, última etapa da temporada, prossegue este domingo, com a Feature Race, que se realiza às 7h15 de Portugal continental e Madeira.