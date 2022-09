Fórmula 3, Itália: Victor Martins é o novo campeão | AutoSport

Victor Martins (ART Grand Prix) foi coroado campeão da Fórmula 3 de 2022, numa corrida principal encurtada em Monza, com triunfo de Zane Maloney (Trident) que termina a época como vice-campeão. A Prema Racing venceu o campeonato por equipas.

Um período de bandeira vermelha tardio terminou a corrida mais cedo e causou minutos de incerteza, uma vez que não ficou claro qual foi o resultado final. Acabou por ficar decidido que Ollie Bearman (Prema Racing) terminou no segundo lugar e Jak Crawford (Prema Racing) em terceiro.

Maloney assumiu a liderança da corrida na curva 1 um após um bom arranque que lhe permitiu ultrapassar pela trajetória interior do polesitter Alex Smolyar (MP Motorsport). O Safety Car saiu para a pista no final da primeira volta, quando o David Vidales (Campos Racing) e Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing) colidiram na primeira Lesmo e os seus carros tiveram de ser recuperados da caixa de gravilha. A corrida recomeçou no final da quarta volta com Smolyar a retomar a liderança de Maloney antes da travagem da curva um. No entanto, não durou muito, já que Smolyar errou e envolveu-se com Maloney na saída da curva, o que permitiu que Martins assumisse a liderança. Após algumas tentativas falhadas, Maloney ultrapassou Smolyar com uma travagem brusca na primeira chicane, e passou a assumir a liderança depois de também ultrapassar Martins na volta seguinte.

A corrida progrediu e Bearman, que tinha subido para o terceiro lugar, ultrapassou Martins para o segundo lugar. Atacou de seguida a posição de Maloney quando o SC entrou novamente em pista na 16ª volta. A corrida foi parada com bandeiras vermelhas uma volta mais tarde e não foi retomada.

Uma penalização de cinco segundos, atribuída a Martins durante a bandeira vermelha por exceder os limites da pista, deixou-o no quarto lugar. Os resultados foram então encontrados pela classificação da volta 15, e após vários minutos de confusão devido à forma como as penalizações foram aplicadas, Maloney foi declarado vencedor da corrida à frente de Bearman e Crawford. Martins vence o campeonato por cinco pontos.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Zane Maloney Trident 28:00.288s 2 Ollie Bearman Prema +0.587s 3 Jak Crawford Prema +5.024s 4 Victor Martins ART Grand Prix +6.061s 5 Arthur Leclerc Prema +6.086s 6 Roman Stanek Trident +6.420s 7 William Alatalo Jenzer Motorsport +9.628s 8 Jonny Edgar Trident +12.080s 9 Isack Hadjar Hitech GP +13.555s 10 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +14.228s 11 Zak O’Sullivan Carlin +14.696s 12 Ido Cohen Jenzer Motorsport +15.613s 13 Brad Benavides Carlin +16.820s 14 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing +18.031s 15 Kush Maini MP Motorsport +20.958s 16 Francesco Pizzi Charouz Racing System +21.196s 17 Hunter Yeany Campos Racing +21.298s 18 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +21.807s 19 Laszlo Toth Charouz Racing System +23.790s 20 Caio Collet MP Motorsport +24.324s 21 Nazim Azman Hitech GP +29.215s 22 Enzo Trulli Carlin +30.145s 23 Alessandro Famularo Charouz Racing System +43.109s 24 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +1:01.827s 25 Kaylen Frederick Hitech GP +1:02.568s 26 Pepe Marti Campos Racing +1:33.017s 27 Alexander Smolyar MP Motorsport +1 volta 28 Gregoire Saucy ART Grand Prix +1 volta

Classificação do campeonato

1º Victor Martins 139 pts.

2 Zane Maloney 134 pts

3 Ollie Bearman 133 pts

4 Isack Hadjar 123 pts

5 Roman Stanek 117 pts

6 Arthur Leclerc 114 pts

6 Jak Crawford 109 pts

8 Caio Collet 88 pts

9 Franco Colapinto 76 pts

10 Alexander Smolyar 75 pts