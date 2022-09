Fórmula 3, Itália: Franco Colapinto vence última corrida de sprint da época | AutoSport

Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing) defendeu-se de Ollie Bearman (Prema Racing) durante a última volta para conquistar a vitória na corrida de sprint do final da temporada do campeonato FIA de Fórmula 3 em Monza. O líder do campeonato, Victor Martins (ART Grand Prix) conseguiu terminar a corrida no 10º posto, somando mais 1 ponto.

Após o arranque, Victor Martins tentou ultrapassar Arthur Leclerc (Prema Racing), mas os dois tocaram-se e líder do campeonato saiu de pista e teve de passar pela caixa de gravilha na Curva Grande, conseguindo manter o controlo do monolugar e voltar à pista no fundo do pelotão.

O Safety Car teve de entrar em pista à quarta volta, quando Zak O’Sullivan (Carlin) falhou o tempo de travagem no final da reta da meta e bateu nas proteções do circuito italiano. A corrida recomeçou quatro voltas mais tarde, com Colapinto na liderança.

Mais atrás, o candidato ao título da F3, que ontem bateu no final da qualificação, Isack Hadjar (Hitech GP) teve de entrar no pitlane para trocar a asa dianteira do carro, acabando com as suas hipóteses de pontuar nesta corrida.

Josep Maria Marti (Campos Racing) perdeu algumas posições, enquanto Bearman encurtou a diferença e aproveitou a discussão entre Caio Collet (MP Motorsport) e Jonny Edgar (Trident) pelo segundo lugar, e ultrapassou-os a ambos. Bearman começou então a perseguição a Colapinto. O piloto da Prema bem tentou, mas até final Colapinto defendeu-se bem, assegurando a vitória.

Caio Collet terminou no terceiro lugar e o candidato ao título Zane Maloney (Trident) ultrapassou o companheiro de equipa Edgar pelo quarto lugar.

Uma caótica última volta permitiu a Martins ver a bandeira de xadrez no 10º posto.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 34:15.088s 2 Ollie Bearman Prema +0.432s 3 Caio Collet MP Motorsport +2.109s 4 Zane Maloney Trident +3.404s 5 Jonny Edgar Trident +4.121s 6 Gregoire Saucy ART Grand Prix +4.279s 7 Jak Crawford Prema +4.614s 8 Arthur Leclerc Prema +6.061s 9 Pepe Marti Campos Racing +6.547s 10 Victor Martins ART Grand Prix +6.878s 11 Kush Maini MP Motorsport +7.755s 12 Roman Stanek Trident +7.983s 13 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +8.157s 14 William Alatalo Jenzer Motorsport +9.252s 15 Ido Cohen Jenzer Motorsport +12.316s 16 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +12.998s 17 Francesco Pizzi Charouz Racing System +13.468s 18 Brad Benavides Carlin +13.750s 19 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +15.953s 20 Enzo Trulli Carlin +17.476s 21 Nazim Azman Hitech GP +18.710s 22 Laszlo Toth Charouz Racing System +22.362s 23 Alessandro Famularo Charouz Racing System +30.912s 24 Hunter Yeany Campos Racing +50.936s 25 Alexander Smolyar MP Motorsport +1:09.799s 26 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +1:10.263s 27 Isack Hadjar Hitech GP +1:10.409s