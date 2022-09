Fórmula 3, Itália: Alexander Smolyar na pole position | AutoSport

Alexander Smolyar (MP Motorsport) conquistou a sua segunda pole position da temporada na Fórmula 3 em Monza. Seis dos sete candidatos ao título a qualificaram-se entre os oito primeiros, mas Isack Hadjar (Hitech GP) teve um acidente no final da sessão.

Roman Stanek (Trident) passou pelo primeiro lugar da tabela de tempos, 0,450 segundos à frente de Hadjar, depois de todos os pilotos terem completado a sua primeira volta rápida.

Uma segunda volta rápida deixou os três carros da equipa Trident entre os três primeiros, com Stanek a liderar Jonny Edgar, que tinha tido o seu tempo de volta anterior eliminado por exceder os limites da pista, e Zane Maloney. Os pilotos ainda concluíram uma terceira volta com o mesmo conjunto de pneus, e Ollie Bearman (Prema Racing) subiu para o segundo lugar, a 0,099s do tempo mais rápido.

As bandeiras vermelhas foram mostradas a cerca de 15 minutos do final da sessão, quando Hadjar, segundo classificado no campeonato, ter saído mais largo na curva Parabolica e perdido o controlo do seu carro, enquanto a traseira batia nas proteções do circuito italiano. A qualificação foi retomada oito minutos mais tarde, mas a maioria dos pilotos só voltaria à pista nos últimos cinco minutos. Smolyar aproveitou ao máximo o cone de aspiração do companheiro de equipa Caio Collet para estabelecer o tempo de 1:37.559s. Maloney e Stane vão arrancar do segundo e terceiro lugar da grelha de partida, respetivamente.

Jonny Edgar foi o 10º mais rápido e arranca da primeira posição da grelha de partida na corrida de sprint de amanhã.

Pos. Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:37.559s 2 Zane Maloney Trident 1:37.606s +0.047s 3 Roman Stanek Trident 1:37.750s +0.191s 4 Victor Martins ART Grand Prix 1:37.774s +0.215s 5 Arthur Leclerc Prema 1:37.945s +0.386s 6 Ollie Bearman Prema 1:37.960s +0.401s 7 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:38.023s +0.464s 8 Jak Crawford Prema 1:38.031s +0.472s 9 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:38.035s +0.476s 10 Jonny Edgar Trident 1:38.109s +0.550s 11 Pepe Marti Campos Racing 1:38.182s +0.623s 12 Caio Collet MP Motorsport 1:38.224s +0.665s 13 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:38.283s +0.724s 14 Kaylen Frederick Hitech GP 1:38.444s +0.885s 15 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1:38.488s +0.929s 16 Isack Hadjar Hitech GP 1:38.498s +0.939s 17 Zak O’Sullivan Carlin 1:38.500s +0.941s 18 David Vidales Campos Racing 1:38.673s +1.114s 19 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1n38.682s +1.123s 20 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:38.814s +1.255s 21 Brad Benavides Carlin 1:38.866s +1.307s 22 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:38.915s +1.356s 23 Hunter Yeany Campos Racing 1:39.105s +1.546s 24 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:39.122s +1,563s 25 Enzo Trulli Carlin 1:39.162s +1.603s 26 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:39.648s +2.089s 27 Nazim Azman Hitech GP 1:39.800s +2.241s 28 Kush Maini MP Motorsport 1:40.008s +2.449s 29 Laszlo Toth Charouz Racing System 1:40.317s +2.758s 30 Alessandro Famularo Charouz Racing System 1:40.816s +3.301s