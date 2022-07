Fórmula 3: Isack Hadjar conquistou pole position em sessão encurtada | AutoSport

Depois de ter vencido em Silverstone, Isack Hadjar (Hitech GP) conquistou a sua primeira pole position no campeonato FIA de Fórmula 3 no Red Bull Ring, numa sessão de qualificação marcada pela dificuldade dos pilotos em ter pista “limpa”, sem tráfego à sua frente para uma volta rápida e por uma bandeira vermelha que encurtou a sessão.

O líder do campeonato, Victor Martins (ART Grand Prix) foi o primeiro a completar uma volta rápida e liderar a tabela de tempos com o tempo de 1:19.980, com Ollie Bearman (Prema) a apenas 0,062s do tempo de Martins.

Com 10 minutos no relógio, todos os carros saíram das boxes para uma segunda tentatica com pneus novos e apesar do caos do tráfego, o piloto da Hitech GP, Isack Hadjar bateu o tempo de Martins primeiro por uma pequena margem e depois melhorou de novo para estabelecer o tempo de 1:19.759s.

Os pilotos estavam em pista para definir os seus tempos na última tentativa da sessão até que o piloto português Zdenek Chovanec (Charouz Racing System) saiu mais largo na curva 1, tentando evitar o corretor e ficou parado pouco mais adiante, provocando a bandeira vermelha.

Bearman e o seu colega de equipa Arthur Leclerc concluíram a sessão em terceiro e quarto lugares, respetivamente, com Kaylen Frederik (Hitech GP) a fechar os cinco primeiros.

Caio Collet (MP Motorsport) vai começar a corrida de sábado a partir da pole position na grelha invertida Juan Manuel Correa (ART Grand Prix) ao seu lado, depois de se qualificar em 12º e 11º lugares, respetivamente.

Pos. Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Isack Hadjar Hitech GP 1:19.759s 2 Victor Martins ART Grand Prix 1:19.980s +0.221s 3 Ollie Bearman Prema 1:20.058s +0.299s 4 Arthur Leclerc Prema 1:20.069s +0.310s 5 Kaylen Frederick Hitech GP 1:20.134s +0.375s 6 Roman Stanek Trident 1:20.178s +0.419s 7 Jonny Edgar Trident 1:20.199s +0.440s 8 Zane Maloney Trident 1:20.290s +0.531s 9 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:20.297s +0.538s 10 Jak Crawford Prema 1:20.351s +0.592s 11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:20.380s +0.621s 12 Caio Collet MP Motorsport 1:20.421s +0.662s 13 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:20.431s +0.672s 14 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:20.433s +0.674s 15 Zak O’Sullivan Carlin 1:20.510s +0.751s 16 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:20.516s +0.757s 17 Enzo Trulli Carlin 1:20.568s +0.809s 18 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1:20.591 +0.832s 19 David Vidales Campos Racing 1:20.607s +0.848s 20 Pepe Marti Campos Racing 1:20.668s +0.909s 21 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:20.747s +0.988s 22 Nazim Azman Hitech GP 1:20.782s +1.023s 23 Hunter Yeany Campos Racing 1:20.859s +1.100s 24 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:20.868s +1.109s 25 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:20.927s +1.168s 26 Kush Maini MP Motorsport 1:21.098s +1.339s 27 Brad Benavides Carlin 1:21.304s +1.545s 28 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:21.370s +1.611s 29 Laszlo Toth Charouz Racing System 1:22.566s +2.807s 30 Zdenek Chovanec Charouz Racing System 1:27.895s +8.136s