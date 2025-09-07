Fórmula 3: Inthraphuvasak vence e Campos Racing conquista título de Equipas

A emoção tomou conta do Autódromo Nacional de Monza na corrida principal da FIA Fórmula 3, onde Tasanapol Inthraphuvasak garantiu uma vitória categórica, liderando uma dobradinha para a Campos Racing.

Este resultado histórico não só marcou a primeira vitória do piloto tailandês na temporada, como também selou o inédito título de equipas para a formação espanhola, num final de campeonato repleto de reviravoltas. Nikola Tsolov, colega de equipa de Inthraphuvasak, conquistou o segundo lugar, enquanto Noel León, da PREMA Racing, completou o pódio.

Crónica de uma corrida frenética

A partida viu Brad Benavides, o detentor da pole position, e Ugo Ugochukwu, da primeira linha, manterem as suas posições. Contudo, a batalha pela terceira posição entre León e Inthraphuvasak aqueceu rapidamente. O piloto da Campos Racing conseguiu ascender a terceiro, mas a corrida de Charlie Wurz, da TRIDENT, terminaria abruptamente devido a danos, um golpe duro para as aspirações da sua equipa ao título.

A entrada do Safety Car foi inevitável, mas a ação foi retomada na terceira volta das 22 previstas.

Nikola Tsolov, o outro piloto da Campos, não perdeu tempo e ultrapassou León para a quarta posição. Na frente, Ugochukwu pressionava Benavides, numa disputa intensa que levou a um ligeiro alargamento de trajetória por parte do piloto da AIX, forçando-o a ceder a posição. Benavides aproveitou o balanço para recuperar a liderança, com Inthraphuvasak a seguir de perto. No entanto, Ugochukwu não se deu por vencido, recuperando o segundo lugar com uma audaciosa manobra por fora na curva 4.

Uma nova interrupção ocorreu para remover o carro de Fernando Barrichello, mas a corrida recomeçou na sétima volta. Inthraphuvasak parecia com dificuldades, caindo para terceiro atrás de Tsolov e León. Benavides resistia às tentativas de Ugochukwu, mas a corrida do piloto da PREMA terminou na chicane Ascari, após um toque na gravilha que o fez entrar em pião e o retirou da prova, provocando mais uma entrada do Safety Car.

Reviravoltas finais e consagração da Campos Racing

Com a corrida retomada na volta 11, Benavides manteve a liderança, enquanto Tsolov era pressionado por León. No entanto, o búlgaro rapidamente passou da defesa para o ataque, ultrapassando Benavides e assumindo a liderança. A resposta do piloto da AIX foi imediata, recuperando a primeira posição com uma manobra por fora na curva 4.

Inthraphuvasak, em recuperação, ultrapassou León pela terceira posição na volta 14. Entretanto, a TRIDENT voltava à luta pelo título com Noah Stromsted a subir para sexto e Rafael Câmara, que partira do último lugar, a alcançar a décima posição. A colisão de Matías Zagazeta com Martinius Stenshorne e Tuukka Taponen, que o forçou a abandonar, também influenciou o desenrolar da corrida.

Determinado a conquistar a sua terceira vitória da temporada, Inthraphuvasak mergulhou para o interior do seu colega de equipa na chicane Ascari, assumindo o segundo lugar, embora Tsolov o tenha recuperado na volta 16. Câmara, apesar de uma breve saída para a relva, avançou de forma notável, alcançando o sexto lugar.

Na volta 17, Inthraphuvasak realizou uma manobra decisiva, ultrapassando Tsolov e Benavides na curva 1 para assumir a liderança. Benavides tentou recuperar a posição, mas travou demasiado tarde na volta seguinte, cedendo os lugares. Câmara, bem dentro do alcance do DRS, continuou a sua ascensão, ultrapassando Roman Bilinski na volta 19.

Nas voltas finais, Tsolov procurou fazer uma manobra sobre Inthraphuvasak, mas o líder fechou a porta. Esta disputa permitiu a Benavides aproximar-se, mas uma ligeira saída de pista deu a León a oportunidade de subir a terceiro.

A batalha intensa pela terceira posição permitiu à dupla da Campos Racing isolar-se, com Inthraphuvasak a liderar Tsolov até à bandeira de xadrez, selando uma histórica dobradinha e o Campeonato de Equipas da FIA Fórmula 3 de 2025 para a formação espanhola. León segurou o terceiro lugar, com Benavides em quarto, Câmara em quinto e Stromsted em sexto.

Tasanapol Inthraphuvasak, Campos Racing: “Estou muito feliz por terminar esta temporada com uma vitória, super feliz pela equipa também, conquistámos o título de equipas, por isso, no geral, estou muito contente. Quero agradecer à equipa pelo seu trabalho árduo esta temporada e por continuarem a esforçar-se sempre e pela dobradinha de hoje.”

Classificação Final de Pilotos

Rafael Câmara: 166 pontos

Nikola Tsolov: 124 pontos

Mari Boya: 116 pontos

Tim Tramnitz: 94 pontos

Martinius Stenshorne: 89 pontos

Classificação Final de Equipas

Campos Racing: 314 pontos

TRIDENT: 303 pontos

MP Motorsport: 177 pontos

ART Grand Prix: 152 pontos

Van Amersfoort Racing: 138 pontos

