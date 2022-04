Fórmula 3, Imola: Franco Colapinto vence corrida sprint | AutoSport

Franco Colapinto converteu a pole position na primeira vitória no campeonato FIA de Fórmula 3, assim como da equipa Van Amersfoort Racing. Numa corrida de sprint frenética em Imola, Colapinto conquistou a liderança do pelotão na última volta, “roubando” a posição a Caio Collet (MP Motorsport). Victor Martins (ART Grand Prix) e Jak Crawford (Prema) terminaram a corrida sprint na segunda e terceira posições, respetivamente.

Colapinto partiu da pole position e conseguiu manter o primeiro posto na travagem em Tamburello. Atrás dele, Ido Cohen (Jenzer Motorsport) perdeu o segundo lugar para Caio Collet e voltou a ser ultrapassado, desta vez por Isack Hadjar. Collet começou a perseguir Colapinto e ultrapassou-o na quarta volta.

Depois de um período de Virtual Safety Car e outros incidentes na corrida, Collet liderava enquanto Hadjar pressionava Colapinto pelo segundo lugar, mas um novo SCV, o piloto da Van Amersfoort Racing conseguiu ultrapassar o líder na reta da meta à entrada para a última volta. Collet e Hadjar tocaram-se, promovendo Victor Martins e Jak Crawford para as posições de pódio.

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 36:28.273s 2 Victor Martins ART Grand Prix +2.640s 3 Jak Crawford Prema +2.700s 4 Roman Stanek Trident +3.634s 5 Isack Hadjar Hitech GP +4.088s 6 Zane Maloney Trident +4.651s 7 Oliver Rasmussen Trident +5.156s 8 Kaylen Frederick Hitech GP +5.500s 9 Alexander Smolyar MP Motorsport +5.844s 10 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +6.420s 11 Francesco Pizzi Charouz Racing System +6.614s 12 David Vidales Campos Racing +6.990s 13 Ollie Bearman Prema +7.185s 14 Arthur Leclerc Prema +7.663s 15 Brad Benavides Carlin +9.341s 16 William Alatalo Jenzer Motorsport +10.261s 17 Hunter Yeany Campos Racing +10.901s 18 David Schumacher Charouz Racing System +11.372s 19 Laszlo Toth Charouz Racing System +13.988s 20 Kush Maini MP Motorsport +15.008s 21 Enzo Trulli Carlin +15.913s 22 Nazim Azman Hitech GP +16.253s 23 Ido Cohen Jenzer Motorsport +21.137s 24 Caio Collet MP Motorsport +1 volta DNF Gregoire Saucy ART Grand Prix DNF Federico Malvestiti Jenzer Motorsport DNF Reece Ushijima Van Amersfoort Racing DNF Zak O’Sullivan Carlin DNF Pepe Marti Campos Racing