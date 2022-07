Fórmula 3, Hungria: Vitória confortável de Alexander Smolyar na corrida principal | AutoSport

Alexander Smolyar (MP Motorsport) conquistou a sua primeira vitória no campeonato FIA de Fórmula 3 na corrida principal na Hungria. O piloto venceu confortavelmente, terminando com uma vantagem de 5.560s sobre Zane Maloney (Trident), o segundo classificado. Ollie Bearman (PREMA Racing) fechou o pódio da derradeira corrida da ronda húngara.

A corrida começou com pista molhada e com todos os carros montados com pneus de chuva. Smolyar teve de defender os ataques iniciais de Zane Maloney e Ollie Bearman, mas após essa fase, ganhou uma vantagem de três segundos em duas voltas. A diferença aumentou para cinco segundos, antes de todos os pilotos procurarem zonas mais húmidas da pista para arrefecerem os pneus de chuva, conforme o traçado começou a secar.

Smolyar geriu a vantagem que conseguiu na primeira fase da corrida e acabou por conquistar a sua primeira vitória. Mais atrás, Maloney teve o Bearman nos seus espelhos retrovisores durante toda a corrida, mas conseguiu segurar a sua posição até à última passagem pela linha de meta.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Alexander Smolyar MP Motorsport 45m02.423s 2 Zane Maloney Trident +5.560s 3 Ollie Bearman Prema +5.585s 4 Zak O’Sullivan Carlin +7.316s 5 Jak Crawford Prema +8.705s 6 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +10.059s 7 Kush Maini MP Motorsport +10.578s 8 Arthur Leclerc Prema +10.983s 9 Caio Collet MP Motorsport +19.452s 10 Victor Martins ART Grand Prix +19.614s 11 Gregoire Saucy ART Grand Prix +22.570s 12 Roman Stanek Trident +23.027s 13 David Vidales Campos Racing +32.473s 14 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +35.487s 15 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing +38.020s 16 William Alatalo Jenzer Motorsport +39.532s 17 Ido Cohen Jenzer Motorsport +40.124s 18 Isack Hadjar Hitech GP +40.642s 19 Enzo Trulli Carlin +40.978s 20 Kaylen Frederick Hitech GP +41.152s 21 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +41.692s 22 Brad Benavides Carlin +47.360s 23 Christian Mansell Charouz Racing System +57.609s 24 Jonny Edgar Trident +1:09.334s 25 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +1:10.674s 26 Nazim Azman Hitech GP +1:14.488s 27 Francesco Pizzi Charouz Racing System +1:16.800s 28 Oliver Goethe Campos Racing +1:27.064s 29 Pepe Marti Campos Racing +1 volta