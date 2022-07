Fórmula 3, Hungria: Caio Collet vence corrida sprint muito animada | AutoSport

Começando a corrida atrás do Safety Car, os pilotos da Fórmula 3 deram-nos uma corrida sprint bem animada, com muitas discussões e toques durante as 18 voltas da prova inaugural na Hungria. Caio Collet venceu a sprint com mais de 8 segundos de vantagem para Franco Colapinto, mas não foi uma vitória fácil para o brasileiro. Kush Maini fechou as posições de pódio no Hungaroring.

O pelotão da Fórmula 3 arrancou atrás do Safety Car para a corrida sprint na Hungria, com muita água em pista depois de ter chovido bastante no Hungaroring antes da prova.

Após a saída do Safety Car de pista, mas ainda antes dos pilotos passarem pela linha de meta, o polesitter Oliver Goethe (Campos Racing) saiu de pista por breves momentos na curva final do traçado hungaro. Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing) estava mesmo ao lado do adversário quando cruzaram a linha para iniciar a corrida, com o piloto da Van Amersfoort Racing a mergulhar pela trajetória interior na curva 1 para assumir a liderança do pelotão. Isack Hadjar (Hitech GP) também tirou partido da confusão inicial e passou a ser segundo classificado com Caio Collet (MP Motorsport) no terceiro lugar e com Goethe a perder várias posições na volta inicial.

O Safety Car teve de entrar em pista devido ao acidente de David Vidales (Campos Racing) na curva 3 da pista húngara e após o fim desse período, Hadjar foi fortemente pressionado por Collet, que conseguiu com sucesso passar para o segundo posto da classificação, passando prontamente, a discutir a liderança com Colapinto. Por várias vezes os Collet esteve lado a lado com Colapinto, mas o piloto da Van Amersfoort Racing manteve o primeiro posto. As condições da pista permitiam várias lutas, com os carros a não terem os níveis de aderência perfeitos mesmo com pneus de chuva, mas um novo incidente obrigou a nova entrada do SC, colocando em suspenso todas as discussões pelas posições.

Após o final do novo período de SC, os pilotos voltaram às lutas por várias posições, com muitos toques à mistura. Na frente, Hadjar ainda ultrapassou Collet pelo segundo posto, mas na disputa pela liderança, Colapinto e o piloto da Hitech GP tiveram de alargar a trajetória na curva 2 e Collet retornou ao segundo posto.

A pista começou a secar devido à passagem dos monolugares e ao sol que começou a espreitar na pista dos arredores de Budapeste, mas os incidentes e contactos entre pilotos do pelotão da Fórmula 3 continuavam. Collet conseguiu colocar-se junto à traseira do monolugar de Colapinto, fazendo uma nova tentativa de ultrapassagem ao líder, desta vez com sucesso. O piloto brasileiro da MP Motorsport começou a imprimir um ritmo muito alto quando se viu com pista “limpa” à sua frente e aumentou a diferença para Colapinto para mais de 4 segundos em poucas voltas.

Arthur Leclerc (Prema Racing) tentou ultrapassar Jak Crawford (Prema Racing) na curva 1, mas o adversário não baixou os braços e na curva 2 recuperou o quinto lugar com uma ultrapassagem pela trajetória exterior.

Com a pista a secar rapidamente, os pilotos tinham de gerir os pneus de chuva procurando zonas com água para arrefecer o composto específico para chuva.

Com duas voltas para o final da corrida sprint, Hadjar perdeu dois lugares para Kush Maini (MP Motorsport) e Crawford. Um erro na curva 2 obrigou Hadjar a seguir pela escapatória e baixar para o quinto lugar. Leclerc pressionou Hadjar e conseguiu subir ao quinto posto, mas um toque entre Crawford e Leclerc na última volta, permitiu a Hadjar terminar na quarta posição, atrás de Caio Collet, Franco Colapinto e Kush Maini. Oliver Bearman (Prema Racing) fechou o top 5.