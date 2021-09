Fórmula 3, Holanda: Arthur Leclerc resistiu e venceu primeira corrida | AutoSport

Arthur Leclerc (Prema) levou de vencida a primeira corrida da Fórmula 3 em Zandvoort, depois de resistir durante toda a corrida aos ataques de Logan Sargeant (Charouz Racing System). Ayumu Iwasa (Hitech GP) foi o terceiro classificado da prova.

Leclerc saiu do terceiro posto da grelha e subiu à liderança na largada, ultrapassando Amaury Cordeel (Campos Racing) e Logan Sargeant (Charouz Racing System). O piloto da Charouz conseguiu subir à vice-liderança e a partir daí, pressionou Leclerc na tentativa de chegar à primeira posição.

Após várias voltas com a liderança sob pressão, o Safety Car foi ativado devido ao acidente entre Johnathan Hoggard (Jenzer Motorsport) e Hunter Yeany (Charouz Racing System). Após a saída do SC, Leclerc conseguiu uma pequena vantagem de 0.9s que lhe deu alguma margem até ao final da corrida, já que Sargeant foi, por sua vez, pressionado por Iwasa e Jak Crawford ( Hitech GP), que forçava a entrada nas três primeiras posições. Iwasa manteve a posição, mas também não conseguiu subir a segundo.

Até ao fim, as posições na frente não se alteraram, mas mais atrás, o líder do campeonato, Dennis Hauger (Prema) conseguiu recuperar de 12º até ao 7º lugar final, com a ultrapassagem a Victor Martins (MP Motorsport) pelo 7º posto, a ocorrer nas últimas voltas da corrida.