Fórmula 3 em Spa: Ivan Domingues com corrida “muito difícil”

Ivan Domingues completou esta manhã uma corrida “muito difícil” no sprint do Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 3, em Spa-Francorchamps, com uma penalização que o colocou no 29º lugar final.

O rookie português, que tinha partida do 21º posto da grelha, rodou permanentemente à porta do top-20, numa luta permanente contra a instabilidade do monolugar e pela conquista de lugares, mas acabou penalizado 5 segundos pela Direção de corrida, por ter ultrapassado os limites de pista: “Foi uma corrida muito difícil, a tentar sobreviver num pequeno grupo que tentava entrar nos 20 primeiros, sempre a sentir muito desconforto com o comportamento do carro, que não está a permitir ir um pouco mais além.

Tem sido assim nas últimas corridas… vamos ver como é possível corrigir alguma coisa para domingo. Cá estarei para dar tudo, como sempre”, afirmou Ivan Domingues.

A Feature Race do Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 3, oitava etapa da temporada, realiza-se este domingo às 07h30 e pode ser acompanhada em direto na DAZN 5.