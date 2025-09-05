Fórmula 3 despede-se em Monza: luta pelo título de equipas no Templo da Velocidade

A temporada de 2025 do Campeonato de Fórmula 3 da FIA chega ao fim no lendário Autódromo Nazionale Monza. Com o brasileiro Rafael Câmara já coroado campeão de pilotos, as atenções viram-se para a batalha pelo título de equipas entre a TRIDENT e a Campos Racing, que promete um final de época ao rubro.

O icónico circuito italiano, conhecido como o “Templo da Velocidade”, será o palco de todas as decisões este fim de semana. Embora o campeão de pilotos esteja decidido, a luta pelo prestígio e pela supremacia coletiva está mais acesa do que nunca, com apenas 19 pontos a separar a líder TRIDENT da perseguidora Campos Racing.

Horários e programação: um fim de semana de alta velocidade

A ação em pista arranca hoje, sexta-feira, com a última sessão de treinos livres da temporada às 08:35 (hora de Portugal). A tarde será dedicada à qualificação, que, à semelhança do ano anterior, será dividida em dois grupos para gerir o tráfego em pista. O Grupo A entra em pista às 14:00 , seguido pelo Grupo B às 14:20.

Sábado de manhã, está reservado para a corrida Sprint, com início marcado para as 08:15. Com uma duração de 18 voltas , a grelha de partida será definida pela inversão dos 12 primeiros classificados da qualificação, garantindo emoção e ultrapassagens.

O ponto alto do fim de semana acontece no domingo, 7 de setembro, com a corrida Principal (Feature Race) a ter início às 07:15. Esta será a última prova do ano, com 22 voltas ao traçado de 5.793 km e a grelha de partida ordenada pelos resultados finais da qualificação de sexta-feira.

Os desafios técnicos do “Templo da Velocidade”

Monza é um circuito único no calendário, onde mais de 80% da volta é percorrida em aceleração máxima. Isto exige uma configuração de baixa força aerodinâmica (downforce) para maximizar a velocidade em reta, que pode ultrapassar os 300 km/h. Consequentemente, o consumo de combustível e o desgaste dos travões são elevados.

O piloto da PREMA Racing, Brando Badoer, descreve a pista como “muito rápida, mas também muito técnica”. “Como não há muitas curvas, é crucial executá-las na perfeição”, afirma, destacando a importância das travagens fortes para as chicanes lentas e a precisão nas curvas de média velocidade como as Lesmos, Ascari e a Parabólica. Para Badoer, que corre em casa, o melhor ponto de ultrapassagem é a primeira chicane (T1), após a longa reta da meta, onde o efeito de slipstream (cone de ar) é fundamental.

Estratégia de pneus e factos curiosos

Para a ronda final, a Pirelli disponibiliza os compostos macios e médios. No entanto, de acordo com os regulamentos, o pneu de composto mais duro só poderá ser utilizado durante os treinos livres. A degradação dos pneus poderá ser um fator decisivo, especialmente na fase final das corridas, desafiando a gestão dos pilotos.

Este fim de semana decisivo está também recheado de marcos históricos potenciais:

Rafael Câmara procura a sua quinta vitória da época para se isolar como o piloto com mais triunfos numa única temporada de Fórmula 3.

Martinius Stenshorne está a apenas uma volta mais rápida de se tornar o recordista absoluto nesta categoria.

A TRIDENT tem um histórico notável em Itália, tendo conquistado a pole position em cinco das últimas seis visitas da F3 ao país.

Curiosamente, nas últimas três edições em Monza, o piloto que partiu da pole position não conseguiu vencer a corrida Principal de domingo.

Com o título de equipas por decidir e vários pilotos a lutar por um final de temporada em grande, a última ronda de 2025 em Monza promete ser um espetáculo de alta velocidade, estratégia e emoção até à bandeira de xadrez.

FOTO Campos Racing Formula Motorsport Limited