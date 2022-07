Fórmula 3: Depois de vencer em Silverstone, Isack Hadjar repete triunfo na Áustria | AutoSport

Pelo segundo fim de semana consecutivo Isack Hadjar (Hitech GP) sentiu o sabor da vitória na Fórmula 3, mas desta vez na corrida principal e liderando de fio a pavio em pisto molhado. O piloto da Red Bull Junior Team levou a melhor sobre Victor Martins (ART Grand Prix), que ainda tentou pressionar o líder mas sem sucesso, e Ollie Bearman (Prema) que fechou o pódio. Arthur Leclerc (Prema) ficou novamente, à semelhança da corrida sprint, no quarto lugar e Zane Maloney (Trident) foi o quinto classificado.

Os pilotos começaram a corrida atrás do Safety Car durante duas voltas devido às condições da pista molhada e após esse período, Hadjar e Martins escaparam a Bearman na liderança do pelotão. Os dois pilotos ficaram juntos durante algumas voltas até que Hadjar conseguiu construir uma vantagem confortável para Martins, que chegou a ter 5 segundos de atraso para o líder da corrida. O Safety Car teve de entrar em pista para ser possível a retirada do monolugar do piloto português Zdenek Chovanec, que se envolveu num toque com o seu companheiro da Charouz Racing System, Francesco Pizzi. Esse período anulou a vantagem que Hadjar tinha para Martins, no entanto entre os dois pilotos ficou retido Federico Malvestiti (Jenzer Motorsport), piloto que tinha perdido uma volta após um pião. Hadjar aproveitou isso para se defender do ataque inicial de Martins após a saída do SC – Malvestiti entrou também no pitlane na mesma altura – e conseguiu manter a liderança, terminando a corrida com 3.251s de vantagem para Martins.

Os dois companheiros de equipa na Prema, Ollie Bearman e Arthur Leclerc estiveram na discussão da terceira posição até à entrada do Safety Car, mas após esse período Leclerc ficou sob pressão do quinto classificado Kaylen Frederick (Hitech GP), mas um toque entre este piloto e Roman Stanek (Trident) resultou na perda de posições para ambos, beneficiando Zane Maloney que ficou assim com o quinto posto até final da corrida.

Pos. Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Isack Hadjar Hitech GP 40:34.535s 2 Victor Martins ART Grand Prix +3.251s 3 Ollie Bearman Prema +4.881s 4 Arthur Leclerc Prema +5.383s 5 Zane Maloney Trident +6.457s 6 Roman Stanek Trident +8.067s 7 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing +9.113s 8 Alexander Smolyar MP Motorsport +9.882s 9 William Alatalo Jenzer Motorsport +10.852s 10 Ido Cohen Jenzer Motorsport +12.286s 11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +12.706s 12 David Vidales Campos Racing +13.901s 13 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +14.095s 14 Gregoire Saucy ART Grand Prix +14.738s 15 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +15.442s 16 Nazim Azman Hitech GP +15.772s 17 Zak O’Sullivan Carlin +16.765s 18 Enzo Trulli Carlin +19.446s 19 Laszlo Toth Charouz Racing System +21.368s 20 Brad Benavides Carlin +24.273s 21 Jonny Edgar Trident +50.679s 22 Jak Crawford Prema +1:00.379s 23 Kaylen Frederick Hitech GP +1:13.566s 24 Francesco Pizzi Charouz Racing System +1 volta 25 Kush Maini MP Motorsport +2 voltas 26 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +2 voltas 27 Caio Collet MP Motorsport +3 voltas