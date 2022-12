Fórmula 3: Campeão da F4 Espanha vai estrear-se pela ART Grand Prix | AutoSport

Nikola Tsolov será mais um rookie no Campeonato FIA de Fórmula 3 em 2023, estreando-se na competição pela mão da ART Grand Prix. Tendo dominado o campeonato espanhol de Fórmula 4, o piloto apoiado pela A14 Management de Fernando Alonso e pelo programa de afiliados da Alpine, Tsolov dá mais um passo na sua promissora carreira. O jovem piloto búlgaro já teve um primeiro contacto com o monolugar de F3 da equipa em Jerez e salientou o sucesso que a equipa fundada pelo agora chefe de equipa da Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, tem tido “em todos os campeonatos em que competiram e muitos pilotos de F1 têm feito parte da equipa. Por isso, estou super feliz por começar a nossa jornada”.

Victor Martins foi o campeão da F3 em 2022 com o apoio da equipa francesa, que contará em 2023 com Gregoire Saucy, além do estreante Nikola Tsolov que em 2022 venceu 13 das 21 provas da F4 Espanha, terminando a temporada com 400 pontos, mais 113 pontos do que o segundo classificado, pela Campos Racing.

O responsável da equipa Sébastien Philippe explicou que “embora seja a sua estreia na F3 e com o ART Grand Prix, durante o teste de Jerez Nikola confirmou a sua capacidade de se adaptar rapidamente e bem a um novo ambiente, bem como de tirar o máximo partido do carro”. Philippe acrescentou ainda que “Nikola encaixa no perfil dos jovens pilotos que o ART Grand Prix quer formar”.