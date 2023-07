Fórmula 3, Budapeste: Gabriele Minì evita problemas e conquista vitória na Sprint | AutoSport

Gabriele Minì triunfou pela segunda vez na Fórmula 3, mantendo-se longe de problemas e gerindo os pneus, apesar de uma corrida com um final complicado no Hungaroring. Largando da pole position, o piloto da Hitech Pulse-Eight perdeu inicialmente a liderança para Nikita Bedrin, mas manteve-se por perto, conseguindo recuperar a liderança e mantê-la, apesar da intervenção tardia do Safety Car.

Gabriel Bortoleto subiu do quarto para segundo, ‘roubando’ a vice-liderança a Bedrin na penúltima curva da corrida. Por sua vez, Bedrin, com pneus muito gastos, foi recompensado com o seu primeiro pódio da época e o da Jenzer Motorsport.

Bedrin alcançou a liderança do pelotão na primeira curva do traçado húngaro logo após a partida da corrida de Sprint, deixando Minì no segundo posto da classificação, mas não conseguiu livrar-se do seu adversário e deixou a porta aberta na volta 8 para Minì passar de novo para a liderança na aproximação à mesma curva.

Minì construiu uma vantagem sobre Bedrin e uma diferença de sete segundos para Bortoleto, que seguia no terceiro posto, mas foi anulada pela entrada do Safety Car na volta 13, quando Sebastian Montoya (Hitech Pulse-Eight) ficou parado em pista entre as curvas 12 e 13. Assim que a corrida recomeçou na volta 17, o pelotão enfrentou um sprint de três voltas até à meta. A uma volta do final da corrida, e depois de um breve período do Safetuy Car Virtual, Bortoleto lutou com Bedrin pelo segundo lugar, enquanto o piloto da Jenzer sentia dificuldades com os seus pneus médios traseiros.Bedrin defendeu-se bem, mas uma má saída da penúltima curva originou a ultrapassagem.

Minì chegou à bandeira axadrezada com 4,2 segundos de vantagem sobre a dupla de adversários, enquanto Paul Aron (Prema Racing) foi quarto, à frente de Oliver Goethe (Trident) e Christian Mansell (Campos Racing) teve de se contentar com o sexto lugar, à frente de Franco Colapinto(MP Motorsport). Jonny Edgar (MP Motorsport), Grégoire Saucy (ART Grand Prix) e Dino Beganovic (Prema Racing) fecharam os dez primeiros.

Foto: Formula Motorsport Limited