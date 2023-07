Fórmula 3, Budapeste: Domínio de Zak O’Sullivan na corrida principal | AutoSport

Desde o apagar do semáforo até à bandeira de xadrez, Zak O’Sullivan (Prema Racing) controlou a corrida principal da Fórmula 3 composta por 19 voltas ao Hungaroring. Com uma partida perfeita, o piloto da Prema Racing foi aumentando a sua vantagem volta a volta, até garantir a sua terceira vitória da temporada, subindo cinco lugares na classificação do campeonato, estando agora no segundo posto, a 43 pontos de Gabriel Bortoleto (Trident).

Dino Beganovic terminou confortavelmente no segundo lugar da classificação da corrida, conquistando o 1-2 para a Prema Racing. Franco Colapinto, da MP Motorsport, completou o pódio em terceiro.

O’Sullivan não perdeu tempo e arrancou da pole position para proteger o seu colega de equipa Beganovic na entrada da curva 1, que tinha Leonardo Fornaroli (Trident) a pressioná-lo. Colapinto ultrapassou Fornaroli na volta 9, com uma manobra pela trajetória interior e obrigando o italiano a defender-se do seu colega de equipa Oliver Goethe. O último lugar de acesso ao pódio ficou nas mãos de Colapinto.

Na frente do pelotão, O’Sullivan esteve numa corrida à parte, aumentando a sua vantagem volta a volta para vencer com 2,3 segundos de diferença para Beganovic. Colapinto terminou com 6,8 segundos de vantagem sobre o quarto classificado, Goethe, enquanto Paul Aron (Prema Racing) conquistou o quinto lugar e Josep María Martí (Campos Racing) foi recompensado com o sexto lugar, à frente de Bortoleto. Jonny Edgar (MP Motorsport) alcançou o oitavo lugar sobre Fornaroli na última volta e Mari Boya (MP Motorsport) completou o top 10 da classificação da corrida principal.

