Fórmula 3: Brad Benavides conquista pole em Monza

Brad Benavides brilha e conquista Pole Position da Fórmula 3 em Monza com volta final eletrizante.

O piloto da AIX Racing Garante posição de destaque para a corrida principal de domingo.

Brad Benavides, da AIX Racing, assegurou a sua segunda “Aramco Pole Position Award” da temporada em Monza, protagonizando uma volta final espetacular na sessão de qualificação. Com um tempo de 1:38.120s, o piloto americano garantiu o primeiro lugar na grelha de partida para a Corrida Principal de domingo, superando a concorrência por uma margem notável.

Benavides destacou-se no segundo grupo de qualificação, batendo Noel León, da PREMA Racing, por 0.262s. Na primeira linha da grelha, Benavides terá a companhia de Ugo Ugochukwu, que foi o mais rápido no Grupo A, com um tempo de 1:38.613s.

Grupo A: Câmara brilha, mas Ugochukwu leva a melhor

A sessão do Grupo A começou com Nikita Johnson e Roman Bilinski a serem os primeiros a sair das boxes. Rafael Câmara, com a sua única volta rápida, posicionou-se provisoriamente em primeiro lugar, registando 1:38.520s, apenas 0.093s à frente de Ugo Ugochukwu, com Tasanapol Inthraphuvasak em terceiro.

No entanto, o tempo de Câmara foi posteriormente anulado por exceder os limites da pista na Curva 5. Alessandro Giusti, Tim Tramnitz e Callum Voisin foram os únicos a conseguir uma segunda tentativa de volta rápida. Giusti conseguiu um quarto lugar, à frente do seu colega de equipa da MP Motorsport, enquanto Voisin terminou em décimo no grupo.

Assim, Ugochukwu terminou no topo do Grupo A e na pole provisória, com 1:38.613s. Inthraphuvasak ficou 0.013s atrás, em segundo, seguido por Bilinski, Giusti, Tramnitz e Laurens van Hoepen, que fechou os seis primeiros.

Grupo B: Benavides surge nos instantes finais para a Pole

No Grupo B, os pilotos saíram imediatamente para a pista, com o tempo de 1:38.613s de Ugochukwu a ser a referência a bater. Noah Stromsted foi o mais rápido após a primeira série de voltas, com 1:38.647s, seguido de perto por Noel León (PREMA) e Théophile Nael.

Mari Boya assumiu brevemente a liderança, mas foi rapidamente superado por Charlie Wurz e, de seguida, por Tuukka Taponen, que alcançou a pole provisória com 1:38.502s, com Martinius Stenshorne a ficar 0.058s atrás, em segundo.

Numa reviravolta emocionante nos momentos finais, Brad Benavides, que não conseguiu uma terceira volta rápida, conseguiu um impressionante 1:38.120s, garantindo a pole position. León ficou em segundo no grupo, à frente de Nikola Tsolov e Matías Zagazeta, enquanto Taponen e Stenshorne caíram para a quinta e sexta posições, respetivamente.

Com estes resultados, Laurens van Hoepen partirá da pole na grelha invertida para a Corrida Sprint de sábado, com Martinius Stenshorne a seu lado na primeira fila. A Corrida Sprint está agendada para as 09:15, hora local, em Monza.

FOTO Instagram Brad Benavides