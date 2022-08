Fórmula 3, Bélgica: Ollie Bearman vence corrida marcada por acidente aparatoso | AutoSport

Ollie Bearman (Prema Racing) mantém-se na discussão do título no campeonato FIA de Fórmula 3 depois de vencer a corrida sprint da ronda belga em Spa-Francorchamps. A primeira corrida do fim de semana da F3 esteve algum tempo interrompida sob bandeira vermelha depois de um aparatoso acidente, felizmente sem consequências físicas graves para os pilotos envolvidos.

Roman Stanek (Trident) e Alexander Smolyar (MP Motorsport) terminaram a corrida sprint no pódio.

Bearman arrancou de quinto e saiu beneficiado na confusão em Les Combes, quando Juan Manuel Correa (ART Grand Prix) tentou ultrapassar o polesitter Zak O’Sullivan (Carlin) e foi tocado pelo seu adversário, resultando em danos em ambos os monolugares. Bearman assumiu a liderança ultrapassando Brad Benavides (Carlin) em Les Combes na segunda volta e pouco depois o Safety Car entrou em pista, para ser possível a retirada do carro de Christian Mansell (Charouz Racing System) da gravilha.

O SC teve de entrar novamente em pista quando Zane Maloney (Trident) e Oliver Goethe (Campos Racing) se envolveram num acidente que poderia ter tido outras consequências na zona de Blanchimont. O contacto entre ambos levou o carro de Maloney a bater nas proteções do circuito e a ser atingido novamente pelo de Goethe quando estava virado ao contrário. Ambos os pilotos conseguiram sair dos carros, mas a corrida foi suspensa com bandeira vermelha para que as barreiras pudessem ser reparadas.

Cerca de meia hora depois, a corrida foi reiniciada faltando seis voltas para o seu final. Bearman conseguiu manter os seus perseguidores a uma distância confortável. Entretanto, Jonny Edgar (Trident) foi penalizado com cinco segundos, tendo passado na linha de meta no segundo lugar, mas baixou para o quarto posto da classificação. Roman Stanek bateu Alexander Smolyar na disputa pelo segundo posto.

Pos. Piloto Equipa Dif. 1 Ollie Bearman Prema Racing 1:07:7.734s 2 Roman Stanek Trident +4.762s 3 Alexander Smolyar MP Motorsport +5.689s 4 Jonny Edgar Trident +6.339s 5 Arthur Leclerc Prema Racing +7.586s 6 William Alatalo Jenzer Motorsport +10.609s 7 David Vidales Campos Racing +12.294s 8 Brad Benavides Carlin +12.326s 9 Isack Hadjar Hitech Grand Prix +12.538s 10 Caio Collet MP Motorsport +13.231s 11 Jak Crawford Prema Racing +14.118s 12 Gregoire Saucy ART Grand Prix +14.266s 13 Kush Maini MP Motorsport +14.670s 14 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +16.969s 15 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing +17.887s 16 Enzo Trulli Carlin +18.668s 17 Nazim Azman Hitech Grand Prix +19.147s 18 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +20.061s 19 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +20.876s 20 Francesco Pizzi Charouz Racing System +21.857s 21 Zak O’Sullivan Carlin +26.173s 22 Victor Martins ART Grand Prix +27.345s 23 Laszlo Toth Charouz Racing System +28.710s 24 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +32.465s 25 Ido Cohen Jenzer Motorsport +2 voltas

Foto: Joe Portlock; Formula 1/Formula Motorsport Limited