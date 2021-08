Fórmula 3, Bélgica: Jack Doohan vence pela segunda vez em 2021 | AutoSport

Jack Doohan (Trident) venceu a segunda corrida do fim-de-semana em Spa-Francorchamps em Fórmula 3. Aguentando a posição depois da saída do Safety Car nas voltas finais, conquistou a sua segunda vitória, à frente de David Schumacher (Trident) e Logan Sargeant (Charouz Racing System) que terminou em terceiro.

A corrida ficou marcada pelas condições muito variáveis no traçado de Spa e por mais um acidente na zona do complexo Eau Rouge-Raidillon, que envolveu 3 pilotos. Amaury Cordeel (Campos Racing) atingiu as barreiras no topo do Raidillon e ficou imobilizado no meio da pista com Calan Williams (Jenzer Motorsport) a bater-lhe. O piloto da Jenzer conseguiu travar e desviar-se o suficiente, para que nada de muito grave acontecesse, mas o incidente obrigou a nova entrada do SC, que durou até ao fim da corrida.

Na largada, Doohan saiu na frente do seu colega de equipa Schumacher, mas atrás Sargeant subiu duas posições e passou a ocupar o terceiro posto. Frederik Vesti (ART Grand Prix) conquistou 3 posições ainda na primeira volta, enquanto que no sentido contrário esteve o seu colega de equipa Alexander Smolyar, que baixou cinco posições.

Depois de um período de Safety Car Virtual foi necessário recorrer ao Safety Car para recuperar o carro de Matteo Nannini (HWA RACELAB), que ficou parado na chicane antes da reta da meta. A corrida foi reiniciada quando faltavam quatro voltas, mas a bandeira verde não durou muito tempo, até acontecer o acidente entre Cordeel e Williams.

As restantes posições dos dez primeiros, foram completadas por Caio Collet (MP Motorsport) em quarto, Clement Novalak (Trident) em quinto, Frederik Vesti em sexto, Victor Martins (MP Motorsport) em sétimo, Smolyar em oitavo, Dennis Hauger (Prema Racing) em nono e Arthur Leclerc (Prema Racing) em décimo.

O piloto Zdenek Chovanec (Charouz Racing System) que está inscrito com licença portuguesa, foi 23º.