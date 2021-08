Fórmula 3, Bélgica: Jack Doohan aguentou pressão de Martins e venceu | AutoSport

Jack Doohan (Trident) venceu a corrida principal do FIA Fórmula 3 no circuito de Spa-Francorchamps. O australiano aguentou a pressão de Victor Martins (MP Motorsport) durante toda a corrida, excetuando nas últimas voltas quando o francês da MP Motorsport perdeu momentaneamente o controlo do carro e com isso, ficou mais atrás do piloto da Trident. Martins ainda passou pela liderança da corrida, mas como ultrapassou os limites da pista na curva 9, na volta seguinte deixou passar o adversário, para não ser penalizado.

Alexander Smolyar (ART Grand Prix) terminou no terceiro posto da corrida, que atrás do Safety Car, com partida lançada devido às condições da pista.

Dennis Hauger (Prema) foi um dos pilotos mais ativos durante a corrida, já que perdeu terreno para Doohan e, enquanto o australiano saiu da pole position, o piloto da Prema largou de uma posição fora dos pontos. Teve que recuperar posições para chegar aos pontos e não perder tanto para Doohan no campeonato. Terminou no 8º posto.

Se no meio do pelotão existiram várias lutas interessantes, na frente, a luta pela liderança da corrida não foi menos interessante. Martins era mais rápido na zona do circuito entre Les Combes e Pouhon que Doohan e foi nessa zona, a cerca de meio da corrida, que o piloto francês viu uma oportunidade e tentou tirar partido dela. Colocou-se ao lado de Doohan e quando chegaram à curva 9, Martins ia pelo lado exterior da curva, teve de sair com as 4 rodas do limite delineado da pista, e embalado, concretizou a ultrapassagem na curva seguinte. No entanto, a equipa instruiu o piloto para deixar passar o adversário, já que poderia ser penalizado.

A cerca de 4 voltas para o fim, Martins perdeu um pouco do controlo da frente do carro e teve uma pequena aventura na escapatória da curva 8, perdendo terreno para o líder Doohan. A diferença andou sempre pelo meio segundo, até menos em determinadas alturas, mas depois desse deslize, Martins ficou a cerca de 2.5s do primeiro lugar, a poucas voltas do fim da prova e sem tempo para recuperar.

Caio Collet (MP Motorsport) que terminou no quarto posto, esteve também sob pressão durante grande parte da corrida de Clément Novalak (Trident), mas conseguiu responder aos ataques do francês.