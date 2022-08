Fórmula 3, Bélgica: Caio Collet conquista a sua primeira pole position | AutoSport

Caio Collet (MP Motorsport) foi o mais rápido na sessão de qualificação da Fórmula 3 em Spa-Francorchamps, dominando desde o piso molhado às condições de pista seca e conquistando a sua primeira pole position na competição.

Não faltaram os rivais na pela pole position, pois as melhorias de última hora no circuito belga baralharam a ordem, mas foi o piloto da MP Motorsport o mais forte nestas condições, dois décimos de segundo mais rápido do que Zane Maloney (Trident).

Francesco Pizzi (Charouz Racing System) garantiu a sua melhor qualificação da época ao terminar a sessão com o terceiro melhor tempo.

Foi uma sessão difícil para os três primeiros classificados do Campeonato, com o terceiro classificado Arthur Leclerc (PREMA Racing) a liderar neste particular e vai arrancar apenas de 20º, enquanto Isack Hadjar (Hitech Grand Prix) e Victor Martins (ART Grand Prix) farão companhia um ao outro na 12ª fila da grelha, 23º e 24º respetivamente.

A chuva antes da sessão de qualificação forçou todo o pelotão a montar pneus de chuva da Pirelli e dadas as condições. Apesar da sua falta de experiência no circuito belga, Oliver Bearman (PREMA Racing) estabeleceu a referência inicial da sessão com a volta em 2:22.931s, 0,159s à frente do seu colega de equipa Leclerc. No entanto, as condições meteorológicas forçaram vários pilotos a saírem de pista.

A sessão foi interrompida, quando Jak Crawford (PREMA Racing) ficou parado numa das caixas de gravilha do circuito belga e foi forçado ao final precoce da sua qualificação.

Com a pista a começar a secar, Hadjar montou pneus médios quando as luzes voltaram a ficar verdes, mas condições não eram ainda as ideais para pneus de piso seco. Depois de alguns pilotos sentirem muitas dificuldades com este tipo de pneus nas condições fracas de aderência, os tempos começaram a cair rapidamente. Hadjar passou para o topo da tabela de tempos, 4,2 segundos mais rápido do que o esforço inicial de Bearman.

Não houve tempo para o pelotão descansar com menos de 10 minutos para o final e a pole position podia cair para qualquer piloto.

Alexander Smolyar (MP Motorsport) estabeleceu a pole provisória com o tempo de 2:15.121s, a mais de três décimos de Roman Stanek (Trident). Não satisfeito com o segundo lugar, o piloto da Trident retirou mais de um segundo tempo do seu adversário, mas as melhorias de tempo por volta continuaram. Na frente, Stanek tornou-se o primeiro piloto a rodar no segundo ‘12 e não mostrava sinais de abrandar, mas com uma pista sempre a secar, seria uma luta para ser o último piloto a atravessar a linha de meta.

Já depois da bandeira de xadrez, Maloney melhorou o tempo da pole provisória em meio segundo, no entanto Collet que passou depois pela meta, estabeleceu o tempo de 2:11.289s de Collet, conquistando a sua primeira pole na Fórmula 3.

Zak O’Sullivan vai arrancar da primeira posição da grelha para a corrida de Sprint de amanhã.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Caio Collet MP Motorsport 2:11.289s 2 Zane Maloney Trident 2:11.551s +0.262s 3 Francesco Pizzi Charouz Racing System 2:11.988s +0.699s 4 Oliver Goethe Campos Racing 2:12.121s +0.832s 5 Roman Stanek Trident 2:12.135s +0.846s 6 Jonny Edgar Trident 2:12.135s +0.846s 7 Alexander Smolyar MP Motorsport 2:12.149s +0.860s 8 Ollie Bearman Prema Racing 2:12.204s +0.915s 9 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 2:12.235s +0.946s 10 Brad Benavides Carlin 2:12.251s +0.962s 11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 2:12.255s +0.966s 12 Zak O’Sullivan Carlin 2:12.454s +1.165s 13 William Alatalo Jenzer Motorsport 2:12.494s +1.205s 14 Enzo Trulli Carlin 2:12.672s +1.383s 15 Kush Maini MP Motorsport 2:12.687s +1.398s 16 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 2:12.716s +1.427s 17 Pepe Marti Campos Racing 2:12.726s +1.437s 18 David Vidales Campos Racing 2:12.955s +1.666s 19 Gregoire Saucy ART Grand Prix 2:13.140s +1.851s 20 Arthur Leclerc Prema Racing 2:13.191s +1.902s 21 Ido Cohen Jenzer Motorsport 2:13.645s +2.365s 22 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 2:13.921s +2.632s 23 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 2:13.970s +2.681s 24 Victor Martins ART Grand Prix 2:14.357s +3.068s 25 Christian Mansell Charouz Racing System 2:14.385s +3.096s 26 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 2:14.677s +3.388s 27 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 2:15.288s +3.999s 28 Laszlo Toth Charouz Racing System 2:16.011s +4.722s 29 Nazim Azman Hitech Grand Prix 2:16.220s +4.931s 30 Jak Crawford Prema Racing 2:23.648s +12.359s