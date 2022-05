Fórmula 3, Barcelona: David Vidales vence corrida sprint “caseira” | AutoSport

David Vidales (Campos Racing) venceu a corrida de sprint do campeonato FIA de Fórmula 3 da ronda de Barcelona, depois de ter resistido aos ataques de Jak Crawford (Prema) e Juan Manuel Correa (ART Grand Prix) durante grande parte da corrida.

No final da corrida, Correa foi ultrapassado por Caio Collet (MP Motorsport) e Arthur Leclerc (Prema).

Vidales passou para a liderança logo após o arranque, enquanto as posições atrás não se alteravam. Na quinta volta, Crawford ultrapassou Correa e começou a perseguir Vidales.

A meio da corrida, Crawford e Vidales envolveram-se numa disputa que resultou na saída de pista do piloto da Prema, que conseguiu continuar em prova.

Enquanto Vidales terminou a prova sem adversários por perto, Correa perdeu duas posições, baixando para quinto.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 David Vidales Campos Racing 32:38.784s 2 Jak Crawford Prema +1.268s 3 Caio Collet MP Motorsport +6.482s 4 Arthur Leclerc Prema +9.081s 5 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +10.326s 6 Alexander Smolyar MP Motorsport +11.239s 7 Kaylen Frederick Hitech GP +11.839s 8 Roman Stanek Trident +12.370s 9 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +15.274s 10 Isack Hadjar Hitech GP +16.057s 11 Gregoire Saucy ART Grand Prix +16.908s 12 Ollie Bearman Prema +17.427s 13 Pepe Marti Campos Racing +18.137s 14 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +19.983s 15 William Alatalo Jenzer Motorsport +23.465s 16 Oliver Rasmussen Trident +24.284s 17 Kush Maini MP Motorsport +24.858s 18 Zak O’Sullivan Carlin +25.438s 19 Federico Malvestiti Hitech GP +29.713s 20 Lirim Zendeli Charouz Racing System +32.164s 21 Zane Maloney Trident +35.784s 22 Enzo Trulli Carlin +36.292s 23 Ido Cohen Jenzer Motorsport +39.535s 24 Francesco Pizzi Charouz Racing System +39.941s 25 Brad Benavides Carlin +41.105s 26 Laszlo Toth Charouz Racing System +42.196s 27 Hunter Yeany Campos Racing +1:08.603s