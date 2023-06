Fórmula 3, Barcelona: Zak O’Sullivan triunfa na corrida sprint | AutoSport

Zak O’Sullivan (Prema Racing)controlou a corrida de sprint para triunfar pela segunda vez esta temporada no campeonato FIA de Fórmula 3. Superando dois recomeços atrás do Safety Car e um rápido Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) atrás, o piloto da Prema Racing liderou todas as voltas depois de partir da pole position.

Browning acabou por ter de se contentar com o segundo lugar, garantindo o seu primeiro pódio na Fórmula 3, apesar da pressão no final da corrida de Leonardo Fornaroli (Trident), o terceiro classificado.

O’Sullivan arrancou do primeiro posto da grelha de partida invertida e defendeu imediatamente a trajetória interna do ataque de Browning na curva 1. Logo atrás deles, a reação rápida na partida de Fornaroli, ajudaram-no a ultrapassar Grégoire Saucy (ART Grand Prix) para terceiro. Enquanto isso, Paul Aron (Prema Racing) subiu de oitavo para quinto classificado na altura em que o Safety Car foi acionado no final da primeira volta, depois de Ido Cohen (Rodin Carlin), ter ido parar às barreiras na curva 9.

A corrida recomeçou na volta 5 e O’Sullivan escapou cedo, permitindo-lhe afastar-se de Browning. Os carros #11 e #10 da MP Motorsport disputaram o oitavo lugar, com Franco Colapinto a passar Mari Boya.

Na frente, O’Sullivan não conseguia livrar-se de Browning e na volta 10, o piloto da Hitech Pulse-Eight atacou. O’Sullivan defendeu-se duas vezes, enquanto Browning tentou a mesma manobra sem sucesso na curva 1 em voltas consecutivas.

A rodar em quarto, Saucy saiu largo na última curva, abrindo a porta para a passagem de Aron. Incapaz de lutar à saída da curva 1, o piloto da ART Grand Prix ficou vulnerável aos que vinham atrás e perdeu lugares para Sebastián Montoya (Hitech Pulse-Eight) e Gabriel Bortoleto (Trident), caindo para sétimo.

Aron e Montoya foram os próximos a passar lado a lado na curva 1, mas um ligeiro contacto entre os dois carros deixou o piloto da Hitech com um furo, obrigando-o a ir às boxes no final da volta 15. Dino Beganovic (Prema Racing) ficou fora da corrida quando também sofreu um furo, ficando preso na gravilha na curva 10.

Depois de mais um período de Safety Car O’Sullivan voltou a afastar-se, enquanto Browning era forçado a defender-se da pressão de Fornaroli.

Com uma diferença de 1,6s, o piloto da Prema Racing conquistou a vitória à frente de Browning e Fornaroli. Bortoleto foi quarto, logo à frente de Aron, Colapinto e Boya.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Zak O’Sullivan Prema Racing 36:53.410s 2 Luke Browning Hitech Pulse-Eight +1.676s 3 Leonardo Fornaroli Trident +2.360s 4 Gabriel Bortoleto Trident +3.177s 5 Paul Aron Prema Racing +3.659s 6 Franco Colapinto MP Motorsport +4.164s 7 Mari Boya MP Motorsport +5.002s 8 Pepe Marti Campos Racing +6.233s 9 Gregoire Saucy ART Grand Prix +7.114s 10 Taylor Barnard Jenzer Motorsport +7.826s 11 Nikita Bedrin Jenzer Motorsport +8.419s 12 Oliver Goethe Trident +8.886s 13 Jonny Edgar MP Motorsport +9.586s 14 Caio Collet Van Amersfoort Racing +10.132s 15 Nikola Tsolov ART Grand Prix +11.982s 16 Kaylen Frederick ART Grand Prix +12.865s 17 Ollie Gray Rodin Carlin +13.576s 18 Hunter Yeany Rodin Carlin +14.150s 19 Tommy Smith Van Amersfoort Racing +15.233s 20 Hugh Barter Campos Racing +15.716s 21 Gabriele Mini Hitech Pulse-Eight +15.863s 22 Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight +15.905s 23 Sophia Floersch PHM by Charouz +16.509s 24 Alex Garcia Jenzer Motorsport +16.882s 25 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +17.210s 26 Piotr Wisnicki PHM by Charouz +18.006s 27 Roberto Faria PHM by Charouz +18.346s

Foto: Williams