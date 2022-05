Fórmula 3, Barcelona: Victor Martins de fio a pavio | AutoSport

Victor Martins (ART Grand Prix) conquistou a vitória na corrida principal do campeonato FIA de Fórmula em Barcelona, após assumir a liderança na primeira curva.

Roman Stanek (Trident), que saiu da pole position, resistiu à pressão de Isack Hadjar (Hitech GP) e terminou no segundo posto, enquanto o adversário ficou-se pelo terceiro lugar.

Martins, que procurava recuperar a liderança do campeonato, assumiu a liderança da corrida ao ultrapassar Stanek por fora na curva 1, enquanto o seu rival no campeonato Arthur Leclerc (Prema) caiu quatro lugares devido a uma partida lenta. Martins nunca teve a sua posição em questão e venceu com 2.368s de vantagem.

Na fase final da corrida, e depois de dois períodos de Safety Car, Leclerc tentou recuperar posições passando por cima da relva na reta principal em discussão com Juan Manuel Correa (ART Grand Prix). O piloto da ART GP recuperou pouco depois o 10º lugar com uma manobra à entrada da chicane. Leclerc terminou no 11º lugar em pista, mas em 14º depois de uma penalização por um incidente com o vencedor da corrida sprint, David Vidales (Campos Racing).

Com o resultado na corrida, Martins passou a liderar o campeonato com 62 pontos, seguido de Roman Stanek com 56 pontos.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Victor Martins ART Grand Prix 43:43.673s 2 Roman Stanek Trident +2.368s 3 Isack Hadjar Hitech GP +3.026s 4 Alexander Smolyar MP Motorsport +3.624s 5 Ollie Bearman Prema +4.348s 6 Jak Crawford Prema +5.420s 7 Caio Collet MP Motorsport +6.633s 8 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing +6.899s 9 Kaylen Frederick Hitech GP +8.431s 10 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +12.094s 11 Gregoire Saucy ART Grand Prix +14.186s 12 William Alatalo Jenzer Motorsport +15.236s 13 Zane Maloney Trident +17.510s 14 Arthur Leclerc Prema +18.398s 15 Oliver Rasmussen Trident +18.747s 16 Lirim Zendeli Charouz Racing System +21.287s 17 Ido Cohen Jenzer Motorsport +26.079s 18 Francesco Pizzi Charouz Racing System +26.651s 19 Nazim Azman Hitech GP +27.867s 20 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +28.281s 21 Pepe Marti Campos Racing +28.482s 22 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +29.713s 23 Enzo Trulli Carlin +29.906s 24 Laszlo Toth Charouz Racing System +31.123s 25 Kush Maini MP Motorsport +54.804s 26 Hunter Yeany Campos Racing +1:25.486s