Fórmula 3, Barcelona: Primeira pole position de Roman Stanek | AutoSport

Roman Stanek (Trident) conquistou a sua primeira pole position para uma corrida do campeonato FIA de Fórmula 3. Em Barcelona vai ter Victor Martins (ART Grand Prix), o líder do campeonato, ao seu lado na grelha de partida. Stanek estabeleceu o tempo de 1:33. 516s deixando Martins a 0.052s.

O companheiro de equipa de Stanek, Zane Maloney foi o 12º mais rápido, o que devia significar a pole position para a corrida sprint de amanhã, mas falhou a pesagem do carro e vai começar do pitlane, deixando a pole position para Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing).

Depois de todos os pilotos terem registado uma volta rápida no início da sessão, era Caio Collet (MP Motorsport) a liderar a sessão, mas a qualificação ganhou vida nos últimos seis minutos. Alexander Smolyar (MP Motorsport) e Martins estabeleceram ambos os melhores resultados pessoais nos primeiros sectores, mas foram batidos por Stanek, que estabeleceu tempo mais rápido no primeiro sector naquela que seria a sua melhor volta e que lhe daria a pole position.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Roman Stanek Trident 1:33.516s 2 Victor Martins ART Grand Prix 1:33.568s +0.052s 3 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:33.613s +0.097s 4 Isack Hadjar Hitech GP 1:33.726s +0.210s 5 Arthur Leclerc Prema 1:33.731s +0.215s 6 Ollie Bearman Prema 1:33.747s +0.231s 7 Caio Collet MP Motorsport 1:33.750s +0.234s 8 Kaylen Frederick Hitech GP 1:33.805s +0.289s 9 Jak Crawford Prema 1:33.825s +0.309s 10 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:33.857s +0.341s 11 David Vidales Campos Racing 1:33.873s +0.357s 12 Zane Maloney Trident 1:33.926s +0.410s 13 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:33.963s +0.447s 14 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1:34.040s +0.524s 15 Oliver Rasmussen Trident 1:34.041s +0.525s 16 Pepe Marti Campos Racing 1:34.117s +0.601s 17 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:34.180s +0.664s 18 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:34.317s +0.801s 19 Zak O’Sullivan Carlin 1:34.320s +0.804s 20 Hunter Yeany Campos Racing 1:34.342s +0.826s 21 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:34.568s +1.052s 22 Lirim Zendeli Charouz Racing System 1:34.686s +1.170s 23 Kush Maini MP Motorsport 1:34.735s +1.219s 24 Nazim Azman Hitech GP 1:34.795s +1.279s 25 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:34.866s +1.350s 26 Enzo Trulli Carlin 1:34.973s +1.457s 27 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:35.096s +1.580s 28 Brad Benavides Carlin 1:35.337s +1.821s 29 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:35.549s +2.033s 30 Laszlo Toth Charouz Racing System 1:35.575s +2.059s