Fórmula 3, Áustria: Jak Crawford vence corrida sprint | AutoSport

O jovem piloto da Red Bull Junior Team Jak Crawford (Prema) venceu a corrida Sprint do campeonato FIA de Fórmula 3 da ronda austríaca, realizada na “casa” da Red Bull. O piloto norte-americano até nem começou bem a corrida, perdendo uma posição na volta inicial e caindo para quarto classificado, mas conseguiu recuperar e acabou por ultrapassar Caio Collet (MP Motorsport) pela liderança da corrida. Collet liderou quase toda a corrida, mas depois de um período de Safety Car não conseguiu aguentar a pressão de Crawford. Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing) fechou o pódio e Arthur Leclerc (Prema) terminou “colado” aos três primeiros, falhando por muito pouco uma posição de pódio.

Caio Collet manteve a liderança, mas a volta 1 ainda não tinha terminado quando Juan Manuel Correa (ART Grand Prix) conseguiu ultrapassar Collet e passar para a liderança da corrida. Também Franco Colapinto ultrapassou Jak Crawford e assumiu o terceiro posto.

O Safety Car teve de entrar em pista, depois do monolugar de Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) ter ficado parado na curva 3 com a suspensão partida. O período de Safety Car durou apenas uma volta.

Enquanto Correa não teve muitas dificuldades em manter a liderança após a saída do SC, as lutas mais atrás no pelotão eram muitas e assim como as trocas de posições.

À passagem pela meta para a sexta volta, Correa sentiu problemas no carro e abrandou bastante na reta e sendo obrigado a abandonar a corrida. Collet ficou na liderança do pelotão, que seguia muito compacto, originando várias trocas de posições.

Na volta 9, a corrida entrou em período de Virtual Safety Car para ser possível a retirada do carro de William Alatalo (Jenzer Motorsport). Após o final desse período de VSC, Jak Crawford ultrapassou Franco Colapinto e passou para segundo classificado. Na mesma altura, poucos metros atrás de Colapinto e Crawford, a ultrapassagem de Arthur Leclerc na curva 3 a Zane Maloney (Trident) e Ollie Bearman (Prema) resultou num toque entre estes dois pilotos, o que levou ao abandono de Maloney e à entrada do Safety Car. Nesta altura Collet liderava, seguido de Crawford, Colapinto, Jonny Edgar (Trident) e Leclerc.

Após a saída do SC, Crawford atacou o líder Collet e conseguiu com sucesso passar para a liderança da corrida. Colapinto ainda tentou pressionar Collet e retirar alguma vantagem, mas o piloto brasileiro defendeu-se bem. Leclerc estava endiabrado e discutiu durante meia volta o quarto posto com Edgar, conseguindo ultrapassar o adversário no complexo das curvas 9 e 10.

Zdenek Chovanec (Charouz Racing System) sofreu um toque e fez um pião na volta 15 e passou para o fundo do pelotão.

Ao entrar nas últimas 5 voltas, Colapinto pressionava ainda mais o segundo classificado Collet, com as posições do pódio ainda por definir. Um pequeno erro de Colapinto numa das curvas do traçado austríaco, colocou-o mais longe de Collet e foi prontamente pressionado por Leclerc. Os quatro primeiros seguiam nesta altura, num mini-pelotão compacto, mas até ao final da corrida as posições não sofreram alterações e Crawford venceu, seguido de Collet e Colapinto, enquanto Leclec ficou muito perto do pódio.

Stanek foi o quinto classificado, seguido de Kaylen Frederick (Hitech GP), Edgar, Martins, Alexander Smolyar (MP Motorsport) e Isack Hadjar (Hitech GP). Bearman foi penalizado com 5 segundos e por isso perdeu o nono posto em que terminou em pista, caindo para 16º.