Fórmula 3: Arthur Leclerc continua na Prema Racing | AutoSport

A PREMA Racing anunciou que o piloto da academia Ferrari e irmão de Charles Leclerc, Arthur Leclerc, fará a segunda temporada com a equipa na Fórmula 3.

Arthur Leclerc conquistou vitórias em Le Castellet e Zandvoort durante a sua época de estreia no campeonato FIA de Fórmula 3, assim como pole position e o segundo lugar em Budapeste, terminando em 10º lugar na classificação geral de 2021.

“Estou extremamente feliz por continuar o trabalho que começámos com a PREMA Racing no Campeonato de Fórmula 3 da FIA de 2021”, disse Leclerc. “Penso que fizemos um bom trabalho no ano passado, e 2022 será uma boa oportunidade para reunir tudo o que aprendemos até agora. Mal posso esperar pelo início da temporada”.

A carreira de monolugares de Leclerc começou na F4 francesa em 2018, onde terminou em quinto lugar, antes de ficar em segundo no ADAC F4 na temporada seguinte.