Fórmula 3: Abbi Pulling e Hamda Al Qubaisi completaram teste | AutoSport

Abbi Pulling e Hamda Al Qubaisi participaram na sexta-feira num teste do FIA Fórmula 3, no Circuito de Nevers Magny-Cours, em França. O objetivo era que ambos as pilotos tivessem um primeiro contacto com as configurações do monolugar de Fórmula 3, juntamente com as exigências do ambiente da categoria.

Para este teste, foram fornecidos a cada piloto três conjuntos de pneus macios da Pirelli. O campeão 2022 da Fórmula 3 Victor Martins serviu como piloto e treinador de referência, juntamente com a instrutora da escola Magny-Cours Racing, Julien Gilbert.

A sessão da manhã foi aberta com Martins a estabelecer uma volta de referência. Pulling e Al Qubaisi foram depois para a pista, com o programa a incluir voltas de instalação, ‘stints’ curtos e análise de dados. Durante a tarde, tiveram a oportunidade de completarem duas voltas de qualificação, cada uma com pneus novos, seguida de uma simulação de corrida de 12 voltas, em configuração de corrida e carga de combustível elevada. Uma zona DRS localizada entre as curvas Estoril e Adelaide foi ativadas para esta simulação, dando às pilotos a possibilidade de compreenderem este mecanismo. O dia terminou com mais análise de dados.

O diretor técnico da Fórmula 3, Didier Perrin, salientou a capacidade das pilotos em adaptarem-se rapidamente a um novo monolugar. “Abbi e Hamda fizeram um excelente trabalho hoje. Adaptaram-se rapidamente ao carro e aos seus desafios. Foram capazes de nos dar um feedback valioso. Estavam muito ansiosas por aprender tanto quanto possível, e tem sido um prazer trabalhar com ambas”.

Cada uma das pilotos completou um total de 50 voltas