Feature Race da Fórmula 3 com bandeira vermelha em Spa

Mais uma frustrante corrida que não foi corrida em Spa! A corrida principal de Spa-Francorchamps foi interrompida com bandeira vermelha após duas interrupções causadas por condições meteorológicas muito adversas. Sem nenhuma volta completada, não foram atribuídos pontos, de acordo com o Regulamento Desportivo da Fórmula 3.

A volta de formação começou atrás do Safety Car, mas ainda em condições de chuva torrencial. James Headley fez um pião em Eau Rouge após ‘aquaplanar’ para fora da pista, enquanto à frente, Brando Badoer colidiu com a traseira de Tim Tramnitz. Isso deixou o piloto da PREMA Racing com danos que o tiraram da corrida e levou à bandeira vermelha. Depois de esperar que as condições melhorassem, a corrida foi retomada sob o Safety Car, mas houve mais ação quando Tasanapol Inthraphuvasak fez um pião ao tentar evitar o seu companheiro de equipa Nikola Tsolov antes da Curva 8.

O piloto tailandês tentou voltar à corrida, mas ficou preso num corretor, exigindo que o seu carro fosse recuperado.

A corrida foi então interrompida mais uma vez com bandeira vermelha e, pouco depois, foi anunciado que não seria retomada. Como nenhuma volta de corrida foi completada antes da paragem final, nenhum ponto foi atribuído.

Classificação do campeonato

Rafael Câmara leva uma vantagem de 28 pontos para Budapeste, mantendo a liderança do Campeonato de Pilotos com 126 pontos, à frente de Nikola Tsolov, em segundo lugar, com 98. Tim Tramnitz é terceiro com 93 pontos, Mari Boya é quarto com 85 e Martinius Stenshorne completa os cinco primeiros com 80 pontos.

A TRIDENT lidera a classificação das equipas com 232 pontos, à frente da Campos Racing com 221. A MP Motorsport segue em terceiro com 164, à frente da Van Amersfoort Racing com 124 e da ART Grand Prix com 119, em quarto e quinto lugares, respetivamente.

O paddock da FIA Fórmula 3 segue imediatamente para Budapeste para a penúltima ronda da campanha de 2025 no Hungaroring.