F3, Zandvoort: Dennis Hauger vence corrida com pouca história | AutoSport

Dennis Hauger venceu a corrida 3 da ronda neerlandesa da F3. O piloto, que comanda o campeonato, liderou desde da primeira volta, tendo largado da pole position, numa corrida que não teve o mesmo nível de dramatismo e emoção que as do dia anterior.

O maior destaque vai para a manobra mal planeada, e pior executada nas voltas finais, de Victor Martins que seguia em terceiro e atirou David Schumacher, que seguia em segundo, contra as proteções do circuito de Zandvoort, terminando com a corrida do piloto. Clement Novalak foi quem aproveitou e passou de quarto ao segundo posto. Victor Martins terminou no terceiro posto, mas recebeu uma penalização de 10 segundos devido ao incidente com Schumacher e baixou para 10º. Alexander Smolyar (ART Grand Prix) herdou o último degrau do pódio.

Hauger aguentou bem a pressão de Schumacher após a ordem de partida e depois de passar a primeira volta com o piloto alemão por perto, ganhou alguma vantagem para o resto do pelotão, na mesma altura em que Schumacher começou a defender o segundo lugar do ímpeto de Martins. Um pequeno comboio foi-se formando atrás de Schumacher, com Martins, Novalak, Smolyar e Jack Doohan.

A duas voltas do fim, Martins, que tinha mantido a paciência durante toda a corrida, tentou ultrapassar Schumacher na curva 3 e bateu na traseira do carro do alemão, atirando-o contra as proteções. Seguiu-se um curto período de Safety Car Virtual para retirar o carro de Schumacher. Hauger tinha uma boa vantagem para os demais para ser incomodado e passou na meta com mais de 5 segundo de vantagem.