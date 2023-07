F3, Spa: Caio Collet vence corrida Sprint que não deu qualquer ponto | AutoSport

Uma corrida atribulada que, no final, não rendeu pontos. A corrida sprint da F3 necessitou da intervenção do Safety Car por três vezes, mas, como não foram completadas duas voltas consecutivas em ritmo de corida, não será atribuído qualquer ponto. Caio Collet acabou por cruzar a linha de meta em primeiro lugar, atrás do Safety Car.

Hugh Barter arrancou da pole position numa grelha invertida, com a pista húmida. Paul Aron juntou-se a ele na primeira linha, com Taylor Barnard e Caio Collet logo atrás. Collet aproveitou o cone de aspiração para passar para a frente da corrida, pouco antes do primeiro incidente, com Sebastian Montoya e Rafael Villagomez, que motivou a primeira entrada do SC. Na volta 3 a corrida recomeçou, mas um desentendimento entre Josep Maria Marti e Gabriele Mini deixou o italiano fora de prova. Marti tentou regressar à pista, mas acabou por ser colhido por Ido Cohen, num acidente que podia ter sido grave, com o SC a voltar a pista.

A corrida voltou a ver bandeiras verdes na volta 7, mas na volta 9 Dino Beganovic falhou a travagem na curva 1 e tocou no líder do campeonato Gabriel Bortoleto, que acabou por desistir motivando a entrada do SC pela terceira vez, ficando até ao fim das 12 voltas previstas. Uma corrida atribulada, mas que no final não deu qualquer ponto.