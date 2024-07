F3, Silverstone: Arvid Lindblad venceu as duas corridas, perante o seu público

Tem sido um excelente fim de semana para os fãs britânicos que se deslocaram a Silverstone. Além da excelente qualificação dos britânicos na F1, a F3 deu motivos de festa por duas vezes. Arvid Lindblad foi a estrela do fim de semana com triunfos na corrida sprint e na corrida principal.

Na Corrida Sprint de Fórmula 3 em Silverstone, Lindblad da PREMA Racing conquistou a sua terceira vitória da época. Partindo do segundo lugar, Lindblad rapidamente tomou a liderança do pole-sitter Noel León e dominou a corrida para vencer por mais de seis segundos. León terminou em segundo, enquanto Matías Zagazeta, da Jenzer Motorsport, fez história como o primeiro piloto peruano a garantir um pódio na Fórmula 3 ao terminar em terceiro.

A corrida registou vários incidentes, incluindo colisões que provocaram a intervenção do Safety Car Virtual e do Safety Car completo. As principais ultrapassagens incluíram Callum Voisin a subir para quarto e Alexander Dunne a avançar brevemente antes de uma colisão o fazer recuar. Christian Mansell terminou inicialmente em quinto, mas foi penalizado por exceder os limites da pista, promovendo Nikola Tsolov para quinto, seguido por Gabriele Minì em sexto e Sebastián Montoya em sétimo.

Corrida principal

Lindblad, assegurou a sua segunda vitória do fim de semana numa dramática Feature Race em Silverstone com piso molhado e seco. Inicialmente a correr com pneus slicks em condições de chuva, Lindblad terminou em segundo, mas foi promovido a primeiro depois de Callum Voisin ter recebido uma penalização de 10 segundos. O colega de equipa de Lindblad, Gabriele Minì, foi promovido a segundo e Voisin caiu para terceiro.

A corrida começou com chuva fraca, o que levou a maioria dos pilotos a mudar para pneus de chuva, enquanto Voisin e Piotr Wisnicki permaneceram com pneus slicks. O pole-sitter Luke Browning liderou inicialmente, mas Voisin, com pneus slicks, assumiu a liderança na volta 3.

Tim Tramnitz, também com pneus slicks, passou para segundo, com Lindblad a segui-lo de perto. Uma colisão entre Dino Beganovic e Sophia Floersch fez sair o Safety Car. A chuva forte que surgiu levou alguns pilotos a irem para a box com pneus de chuva, incluindo Tramnitz, enquanto Voisin e Lindblad ficaram de fora. Voisin recebeu mais tarde uma penalização de 10 segundos por ganhar vantagem fora da pista.

Com a mudança das condições, Browning e Leonardo Fornaroli ultrapassaram Voisin. Outro Safety Car foi acionado após um acidente que envolveu Joshua Dufek, Alexander Dunne e Sebastián Montoya. Quando a corrida recomeçou, Voisin, Lindblad e Minì começaram a aproximar-se à medida que a pista secava. Voisin retomou a liderança, mas caiu para terceiro devido à sua penalização, promovendo Lindblad para primeiro e Minì para segundo.

Tommy Smith terminou em quarto, Wisnicki em quinto e Oliver Goethe em sexto. Fornaroli ultrapassou Browning no final para garantir o sétimo lugar, seguido por Nikita Bedrin em nono e Noel León em décimo. A vitória da Lindblad marcou uma histórica “clean sweep”, vencendo todas as regatas do fim de semana.