F3: Rafael Câmara vence e sagra-se campeão

Rafael Câmara conquistou o título de Campeão da Fórmula 3 de 2025 com uma vitória categórica na última prova da temporada. O piloto brasileiro largou da pole position e nunca perdeu o controlo da corrida, somando assim o seu quarto triunfo do ano e assegurando o campeonato com autoridade. Mari Boya, da Campos Racing, terminou na segunda posição, logo à frente de Tuukka Taponen, da ART Grand Prix, que completou o pódio.

A corrida começou com partida lançada (devido ao piso molhado) e Câmara manteve-se firme na liderança desde o início, com Boya e Taponen a seguirem de perto. Tim Tramnitz viu as suas já reduzidas esperanças no campeonato caírem por terra após um pião na Curva 7, o que o fez perder várias posições.

Ugo Ugochukwu teve um início promissor e subiu rapidamente até ao quinto lugar logo na segunda volta, ao ultrapassar Théophile Nael por fora na segunda curva. Com a pista ainda molhada, o DRS foi ativado na terceira volta e Boya manteve-se sempre próximo do líder, tentando a ultrapassagem, mas sem sucesso devido à falta de tração. Na volta seguinte, um incidente entre Brad Benavides e Roman Bilinski causou a primeira entrada do Safety Car.

A corrida foi retomada na volta sete e Câmara voltou a relançar a prova sem dificuldades. Charlie Wurz aproveitou para subir a sexto com uma manobra sobre Nael na primeira curva. No entanto, um novo incidente voltou a interromper a prova quando Ugochukwu foi tocado por Gerrard Xie ao tentar ultrapassá-lo e ambos acabaram por abandonar, provocando novo período de Safety Car.

O reinício ocorreu na volta dez e, mais uma vez, Câmara reagiu com autoridade. Um dos grandes protagonistas da fase final foi Nikola Tsolov, que arrancou de 13º e iniciou uma recuperação impressionante. Na volta doze, passou para nono com uma manobra sobre Noah Stromsted, e de seguida ultrapassou James Wharton para subir a oitavo. Apesar de Wharton ter perdido posições, o seu colega de equipa Laurens van Hoepen também se destacou ao aproveitar um erro para o ultrapassar.

Tsolov não abrandou e continuou a escalar a classificação. Passou Alessandro Giusti para sétimo e depois ultrapassou Brando Badoer na penúltima curva, subindo a sexto. Já nas últimas voltas, o búlgaro estava colado a Nael na luta pelo quinto lugar e rapidamente os dois se juntaram a Wurz na perseguição a Taponen pela terceira posição. Ainda assim, o finlandês conseguiu defender o lugar até ao final.

Na frente, ninguém conseguiu ameaçar Rafael Câmara, que cruzou a linha de meta em primeiro e confirmou da melhor forma o título de campeão da Fórmula 3 de 2025. Mari Boya foi segundo e Tuukka Taponen completou o pódio. Charlie Wurz terminou em quarto, seguido de Théophile Nael e Nikola Tsolov. Brando Badoer ficou com o sétimo lugar, com Laurens van Hoepen em oitavo, Alessandro Giusti em nono e Tasanapol Inthraphuvasak a fechar o top 10 para a Campos. Ivan Domingues terminou a sua corrida na 24ª posição.