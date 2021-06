F3: Pierre-Louis Chovet perde lugar após uma ronda | AutoSport

O piloto Pierre-Louis Chovet da Jenzer, perdeu o lugar na F3 após a ronda da Catalunha, onde atingiu o 14º lugar numa das corridas.

“O meu principal investidor decidiu unilateralmente atirar a toalha e retirar-se do meu projeto. Isto vem depois do último teste oficial da FIA F3 em Jerez, onde fiz um excelente trabalho com a equipa a terminar em nono no primeiro dia e a ter um desempenho muito bom nas duas simulações de corrida do último dia entre os quatro melhores pilotos. Estávamos muito confiantes em obter excelentes resultados do segundo evento na próxima semana em Paul Ricard onde eu queria brilhar para a minha casa [grande prémio] e trazer de volta para a equipa o primeiro pódio de 2021. Mas não terei a oportunidade de pilotar, para meu grande desespero. Espero de todo o coração que a minha carreira nos monolugares não acabe aqui. Continuarei a preparar-me para aproveitar todas as oportunidades que me permitirão continuar a subir nas fileiras até ao topo da pirâmide [automobilística].