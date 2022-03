F3: O guia para a época 2022 | AutoSport

Se a F2 é a porta de entrada privilegiada para a F1, a F3 é o passo a dar para estar mais perto da F2. A competição que foi remodelada em 2019, passando de GP3 a F3 tem dado boas corridas e tem-se revelado uma excelente escola para os jovens talentos.

A F3 em 2021 deu-nos excelentes corridas, com competitividade e muito equilíbrio. No entanto, Dennis Hauger destacou-se e foi o grande campeão de 2021, sucedendo a Oscar Piastri, que por sua vez tinha recebido a coroa de Robert Shwartzman. É uma pequena lista mas com muito talento. Como é natural, dadas as promoções dos pilotos à F2, há muitas caras novas e há também novidades nos regulamentos.

Apenas duas corridas por fim de semana

A pandemia obrigou a encurtar o calendário e, para compensar, foi aumentado o número de corridas, à imagem do que foi feito na F2. E, tal como na F2, esta época é de regresso à normalidade com o retorno ao formato de duas corridas por fim de semana.

Na sexta-feira, teremos uma sessão de Treino Livre de 45 minutos e uma sessão de Qualificação de 30 minutos. À imagem da F2, teremos uma Prova de Sprint no sábado de 40 minutos + uma volta. No domingo teremos a corrida principal de 45 minutos + uma volta.

Os resultados da qualificação de sexta-feira determinarão a grelha de partida para a Corrida de Domingo. A grelha de partida da Corrida de Sprint será determinada invertendo os 12 primeiros classificados da Sessão de Qualificação.

O piloto que fizer a pole position receberá dois pontos. Para a Corrida de Sprint, os 10 primeiros classificados receberão 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos, respectivamente. Para a Corrida Principal, os 10 primeiros classificados receberão 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 pontos, respectivamente. A cada corrida, será atribuído um ponto ao piloto que conseguir a volta mais rápida, desde que tenha ficado nas 10 primeiras posições da classificação final da corrida.

O calendário deste ano conta com nove fins de semana com oito das nove rondas a serem disputadas na Europa, sendo que os pilotos terão de começar o ano no Bahrein, a única pista “fora de portas” esta época.

As mesmas máquinas

Quanto aos carros usados pelos jovens pilotos, não há mudanças continuando os chassis Dallara, equipados com motor de seis cilindros, 3.4L, que debita 380 cv às 8000 rpm, através de uma caixa sequencial Hewland de seis velocidades. Os monolugares são capazes de velocidades máximas de 300 km/h, fazendo dos 0-100km/h em 3.1 seg e 0-200km/h em 7.8 seg. Como seria de esperar, são equipados também com todos os sistemas de segurança da FIA exigidos desde 2019.

(Versão completa no Guia F1 2022)