F3, Monza: Pole para Leonardo Fornaroli, título um pouco mais perto

Esta é a última ronda do campeonato 2024 de F3. Seis pilotos estão na luta pelo Campeonato de Pilotos, liderados por Leonardo Fornaroli. O italiano tem uma liderança curta, com Gabriele Minì apenas um ponto atrás, seguido por Luke Browning, Arvid Lindblad, Dino Beganovic e Christian Mansell, todos a uma distância razoável. Este fim de semana marca também a última corrida da atual geração de carros de F3, com o novo carro de F3 2025 ainda por apresentar.

E foi mesmo o líder do campeonato, Leonardo Fornaroli a garantir a pole position. Liderando o Grupo A (os pilotos foram divididos em dois grupos, A e B para facilitar os trabalhos em pista) na qualificação em Monza, conseguiu a sua terceira pole da época. Fornaroli vai partir da frente na Corrida principal de domingo, com Alex Dunne, que liderou o Grupo B, a juntar-se a ele na primeira linha.

Jump in with the championship leader, @LeonardoForna as he secures what could be a vital pole position around Monza 🇮🇹#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/X9WT87mwbu — Formula 3 (@Formula3) August 30, 2024

O rival do campeonato, Gabriele Minì, qualificou-se em terceiro, enquanto outros concorrentes como Luke Browning, Arvid Lindblad, Dino Beganovic e Christian Mansell não conseguiram os lugares de topo da grelha. A sessão foi marcada por uma bandeira vermelha no Grupo A, devido a um incidente entre Laurens van Hoepen e Kacper Sztuka.

No Grupo B, o tempo mais rápido de Dunne foi imbatível, embora ainda mais lento que o de Fornaroli. Sami Meguetounif e Sebastián Montoya completaram os três primeiros do Grupo B. Fornaroli vai largar da pole no domingo, com Tim Tramnitz a garantir a pole da grelha invertida para a Sprint Race no sábado de manhã.