F3, Monza: Leonardo Fornaroli conquista o Título em casa, numa final dramática

Leonardo Fornaroli, da Trident, fez história ao tornar-se o primeiro piloto italiano a vencer o Campeonato de Pilotos de Fórmula 3 numa corrida final intensa. Enquanto o seu colega de equipa Sami Meguetounif conquistou a vitória, Fornaroli garantiu o título com uma dramática ultrapassagem na última curva a Christian Mansell, enquanto Gabriele Minì terminou em segundo lugar na corrida e no Campeonato.

Fornaroli liderou inicialmente, mas foi ultrapassado por Alex Dunne, com Sami Meguetounif a passar para terceiro. A meio da corrida foi acionado um Safety Car na sequência de uma colisão que afetou vários pilotos.

Após o reinício, Fornaroli caiu para quinto, mas recuperou posições quando Gabriele Minì cometeu um erro. Meguetounif assumiu a liderança na volta 10, com Mansell e Fornaroli logo atrás. Fornaroli lutou para voltar ao segundo lugar, mas Minì ultrapassou-o na penúltima volta, colocando o título em risco.

Durante a corrida, Alex Dunne manteve a liderança depois de um reinício na volta 7, enquanto Gabriele Minì caiu para quinto depois de ter sido ultrapassado por Christian Mansell. Leonardo Fornaroli cometeu então um erro, ao passar pela gravilha em Ascari, o que o fez cair para quinto, logo atrás de Minì. No entanto, Minì cometeu um erro semelhante na volta 8, permitindo que Fornaroli o ultrapassasse e passasse para quarto.

Sami Meguetounif tomou a liderança da corrida de Dunne na Volta 10, com Mansell a ultrapassar Dunne pouco depois para assumir o segundo lugar. Fornaroli passou Dunne na volta 15 e passou para terceiro, criando uma distância entre ele e Minì. Na volta 18, Fornaroli subiu ao segundo lugar ao ultrapassar Mansell, com Minì a segui-lo de perto.

Nas últimas voltas da corrida, uma travagem queimada de Leonardo Fornaroli na volta 20 permitiu que Gabriele Minì se aproximasse e o ultrapassasse na penúltima volta, colocando Minì numa posição forte para o campeonato. Christian Mansell passou então Fornaroli, aumentando ainda mais a vantagem para Minì.

Na última volta, Minì esforçou-se por afastar Mansell, mas Fornaroli manteve-se logo atrás. Com uma manobra decisiva na última curva para passar Mansell, o italiano conquistou o terceiro lugar, garantindo o campeonato. Sami Meguetounif venceu a corrida, com Minì a terminar em segundo. Alex Dunne terminou a corrida em quinto, com Martinius Stenshorne, Tim Tramnitz, Noel León, Laurens van Hoepen e Arvid Lindblad a completarem o top 10.