F3, Mónaco: Pepe Marti vence corrida sprint | AutoSport

Pepe Marti (Campos Racing) fez tocar o hino espanhol no Mónaco, depois de conquistar uma vitória clara na corrida sprint. O espanhol largou da pole e manteve a primeira posição durante a duração da corrida.

Não era suposto Marti ter começado da pole, com Gregoire Saucy (ART GP) a ser o primeiro “dono” do primeiro lugar da grelha de partida. Mas uma penalização por não ter respeitado bandeiras amarelas durante a qualificação atirou Saucy para o quarto lugar, promovendo Marti.

A largada foi caótica com toques na curva 1, que motivaram a entrada do Safety Car e a desistência de três pilotos. Mas na frente, Marti esteve imparável, com um ritmo insuperável, afastando-se da concorrência. Leonardo Fornaroli (Trident) tentou pressionar Marti nas primeiras voltas após Safety Car, mas a pressão não durou muito tempo. Saucy conseguiu ganhar a posição a Taylor Barnard (Jenzer Motorsport) logo no arranque e tentou chegar a Fornaroli , sem sucesso. Franco Colapinto (MP Motorsport) também passou Barnard e terminou em quarto lugar, ficando assim definido o top 5.