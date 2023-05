F3, Mónaco: Gabriele Mini conquista a pole | AutoSport

Gabriele Mini foi o homem mais rápido nas ruas do Principado do Mónaco na qualificação da F3. Numa sessão dividida como tem sido hábito no Mónaco.

No primeiro Grupo (dos números pares), Dino Beganovic (Prema) foi o piloto mais rápido, com o tempo de 1:23.880, tornando-se num candidato à pole, seguido de muito perto por Luke Browning (Hitech GP) que ficou a 0.003 segundo do tempo de referência. Mas faltava ainda conhecer os resultados do segundo grupo

No segundo grupo (para os pilotos com números pares ímpares), Gabriele Mini (Hitech GP) tratou de arrasar a concorrência e fazer o tempo de 1:23.278, deixando Paul Aron (Prema) a 0.8 segundos e Caio Collet (Van Amersfoort Racing), apesar de um toque nas barreiras ainda vez o terceiro tempo.

Com os 12 primeiros da corrida a serem invertidos para definir a grelha de partida da corrida de sprint, Gregoire Saucy vai partir da pole, à frente de Pepe Marti, Leonardo Fornaroli e Taylor Barnard.