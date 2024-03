F3, Melbourne: Martinius Stenshorne conquista a sua primeira vitória | AutoSport

Depois de duas voltas atrás do Safety Car, Martinius teve um reinício forte para liderar o pelotão até à linha de meta. Lindblad pressionou fortemente, mas o norueguês – que tinha terminado fora dos pontos no Barém – manteve a calma apesar da intensa pressão, abrindo uma diferença de um segundo e cruzando a linha para a sua primeira vitória na Fórmula 3.

Foi necessário um período de Safety Car na volta 14 após um incidente entre Tasanapol Inthraphuvasak (PHM AIX Racing) e Tommy Smith (Van Amersfoort Racing), que deixou o piloto da PHM AIX Racing preso na caixa de gravilha. O pelotão juntou-se atrás de Martinius, com o vencedor da corrida sprint do Barém, Arvid Lindblad, em segundo, depois de ter ultrapassado Van Hoepen.

Na volta 5, Martinius, vice-campeão da FRECA em 2023, fez outra manobra para tentar assumir a liderança da corrida, desta vez com sucesso. A partir desse momento, começou a aumentar a vantagem sobre o pelotão. À nona volta, Martinius tinha 2,5 segundos de vantagem sobre o neerlandês e mais de três segundos sobre o resto do pelotão.

O piloto de 18 anos da Hitech Pulse-Eight, que está a fazer a sua estreia na F3 este ano, partiu da primeira fila da grelha de partida, ao lado de Laurens Van Hoepen. Manteve o segundo posto no início da prova, sempre por perto da asa traseira do carro de Van Hoepen, tentando uma primeira manobra de ultrapassagem na volta 3, com a dupla a bater-se entre as curvas 4 e 5 e, um pouco mais tarde, na curva 9. Van Hoepen manteve a vantagem, enquanto Christian Mansell (ART Grand Prix) tentou aproveitar a luta à sua frente, mas Martinius manteve a calma para se manter em segundo, esperando o momento certo para outra tentativa de chegar à liderança.

Martinius Stenshorne resistiu à pressão do também estreante Arvid Lindblad (PREMA Racing). Partindo da pole position com grelha invertida, Laurens van Hoepen (ART Grand Prix) cruzou a linha de meta em terceiro lugar.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI