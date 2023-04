F3, Melbourne: Franco Colapinto desclassificado, Zak O’Sullivan ‘herda’ triunfo na Sprint | AutoSport

Franco Colapinto (MP Motorsport) foi desclassificado da corrida de Sprint da Fórmula 3 em Melbourne, perdendo com isso o seu triunfo em pista devido a uma infração técnica e sendo entregue a vitória da primeira corrida na Austrália deste campeonato a Zak O’Sullivan (Prema Racing), o segundo classificado em pista. Também Mari Boya e Jonny Edgar, companheiros de Colapinto na MP Motorsport, foram desclassificados.

Na corrida houve quatro períodos de Safety car durante as 20 voltas, terminando a prova com um desses momentos. Colapinto conseguiu evitar incidentes e ultrapassou Sebastian Montoya (Hitech GP) pouco antes do segundo período de SC, assumindo a liderança e aquela que seria a vitória até à desclassificação, enquanto Montoya baixava para terceiro em pista, atrás de O’Sullivan, que foi recuperando posições desde o oitavo posto da grelha de partida.

Luke Browning (Hitech GP) esteve na discussão da primeira posição com Montoya, obrigando-o a defender a sua liderança, mas depois de ter passado por cima de um corretor do circuito com alguma violência perdeu o contacto com o seu companheiro de equipa e foi baixando na classificação, tendo estado envolvido num toque com Oliver Goethe (Trident).

Depois de Montoya ter sido ultrapassado por Colapinto, voltou a perder uma posição para Zak O’Sullivan, mas com a desclassificação do piloto da MP Motorsport, herdou o segundo posto, enquanto Paul Aron (Prema) foi subiu uma posição e conquistou desta forma o terceiro lugar do pódio.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Zak O’Sullivan Prema 42:06.098 2 Sebastian Montoya Hitech GP +0.703s 3 Paul Aron Prema +1.077s 4 Gariele Mini Hitech GP +1.262s 5 Dino Beganovic Prema +1.853s 6 Gabiel Bortoleto Trident +2.026s 7 Leonardo Fornaroli Trident +2.453s 8 Gregoire Saucy ART Grand Prix +3.982s 9 Christian Mansell Campos Racing +7.811s 10 Kaylen Frederick ART Grand Prix +8.807s 11 Nikola Tsolov ART Grand Prix +9.300s 12 Taylor Barnard Jenzer Motorsport +10.397s 13 Pepe Marti Campos Racing +11.493s 14 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +13.509s 15 Nikita Bedrin Jenzer Motorsport +13.620s 16 Sophia Flörsch PHM by Charouz +14.186s 17 Luke Browning Hitech GP +15.196s 18 Roberto Faria PHM by Charouz +16.297s 19 Hugh Barter Campos Racing +16.816s 20 Ollie Gray Carlin +18.146s 21 Caio Collet Van Amersfoort Racing +19.286s 22 Hunter Yeany Carlin +20.465s 23 Piotr Wisnicki PHM by Charouz +21.029s

Foto: Bryn Lennon/Formula Motorsport Limited/Getty Images