F3, Melbourne, Corrida Principal: Dino Beganovic estreia-se a vencer | AutoSport

Dino Beganovic, da PREMA Racing, assegurou a sua primeira vitória na Fórmula 3, depois de partir de terceiro na grelha de partida para a corrida principal de Melbourne. O piloto sueco mostrou a sua capacidade ao ultrapassar Leonardo Fornaroli, da Trident, na 14ª volta, mantendo a liderança até à última passagem pela linha de meta.

A corrida começou com Fornaroli a manter a sua pole position, seguido de perto pela dupla da PREMA, Gabriele Minì e Beganovic. Entretanto, na parte de trás do pelotão, Tim Tramnitz, da MP Motorsport, sofreu um furo após uma colisão, resultando na necessidade de intervenção do Safety Car.

Quando a corrida recomeçou, Fornaroli continuou a liderar, mas Beganovic aproximou-se rapidamente, acabando por o ultrapassar para a ficar com a liderança. Minì foi perdendo posições, permitindo que Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) subisse na ordem.

No final da corrida, Minì conseguiu aumentar o seu ritmo, enquanto Beganovic manteve a liderança e garantiu a vitória, com Fornaroli e Minì a completarem o pódio. Browning e Charlie Wurz (Jenzer Motorsport) a completaram os cinco primeiros, enquanto Sebastián Montoya, da Campos Racing, impressionou com um sexto lugar depois de ter partido do 15º lugar da grelha.

Em termos de campeonato, Luke Browning mantém a liderança da classificação dedicada aos pilotos, chegando aos 37 pontos, mas Leonardo Fornaroli está empatado em pontos. Gabriele Minì sobe para terceiro com 32 pontos, à frente dos seus colegas de equipa Dino Beganovic e Arvid Lindblad com 28 e 23 pontos, respetivamente.

Na classificação por equipas, a PREMA Racing leva vantagem, com os com os atuais campeões com 83 pontos. A Trident é segunda com 60 pontos, enquanto a Hitech Pulse-Eight é terceira com 47 pontos. com 47 pontos.

Foto: Mike Owen – Formula 1/Formula Motorsport Limited/Getty Images